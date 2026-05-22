¡Urgente! Ejército habría abatido a los asesinos del periodista Mateo Pérez en Briceño

Resumen: Rendón advirtió que varios pobladores de la zona estarían siendo instrumentalizados y obligados por los subversivos a realizar una asonada contra los uniformados

Minuto30.com .- El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, entregó en las últimas horas un reporte crucial sobre los avances operativos en el Norte del departamento. A través de sus canales oficiales, el mandatario regional anunció que tropas del Ejército Nacional habrían neutralizado en combate a los responsables del asesinato del joven periodista Mateo Pérez.

Sin embargo, el exitoso operativo militar se ha visto empañado por una compleja situación de orden público en el territorio, donde la población civil está quedando en medio del fuego cruzado y las presiones de los grupos armados.

El operativo: Golpe a las disidencias

De acuerdo con la información preliminar entregada por el gobernador, el golpe contra las estructuras criminales se dio en la zona rural del municipio de Briceño, un territorio históricamente disputado por grupos armados ilegales.

«Me informan que un grupo de operaciones especiales del Ejército pudo haber neutralizado, en zona rural de Briceño, a los guerrilleros asesinos del joven periodista Mateo Pérez», confirmó Rendón a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Esta acción representaría un avance significativo de las fuerzas de seguridad para evitar la impunidad en el caso del comunicador, un crimen que generó profundo rechazo en el departamento y el país.

Instrumentalización civil y asonada

A pesar del resultado operativo, las autoridades enfrentan en este momento un grave obstáculo para legalizar las bajas y realizar el respectivo levantamiento. El gobernador denunció que las disidencias de las Farc (estructura que delinque en la zona) están utilizando tácticas de presión contra la población civil para obstaculizar la labor de la fuerza pública.

Bloqueo a las tropas: Rendón advirtió que varios pobladores de la zona estarían siendo instrumentalizados y obligados por los subversivos a realizar una asonada contra los uniformados.

El objetivo del bloqueo: La intención de las disidencias es impedir que las tropas del Ejército extraigan de la zona rural los cuerpos de los «bandidos» que habrían sido dados de baja durante el enfrentamiento.

A esta hora, se espera un pronunciamiento oficial de la Cuarta Brigada o la Séptima División del Ejército Nacional para confirmar el número exacto de bajas, la identidad de los abatidos y las medidas que se tomarán para proteger a la comunidad instrumentalizada y restablecer el orden en este sector de Briceño.