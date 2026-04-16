Resumen: La Agenda Sabaneta Cultural regresa con una programación que incluye 82 espectáculos y actividades enfocadas en fortalecer el acceso al arte y la circulación cultural en el municipio de Sabaneta. El evento inaugural se realizará el 18 de abril en la Biblioteca Municipal Juan Carlos Montoya Montoya, con una obra dirigida a públicos familiares y el apoyo de entidades culturales locales.

¡Prográmese! Regresa la Agenda Sabaneta Cultural con más de 80 eventos y apuesta por el arte local

El municipio de Sabaneta se prepara para retomar uno de sus procesos culturales más representativos en los últimos años. Se trata de la Agenda Sabaneta Cultural, una iniciativa que desde 2021 ha venido consolidándose como un espacio de encuentro entre artistas, comunidades y familias del sur del Valle de Aburrá.

Tras varias ediciones que han reunido a miles de asistentes, el proyecto regresa con una nueva programación que busca continuar impulsando el acceso al arte y la circulación cultural en el territorio.

En su trayectoria, la agenda ha alcanzado cifras significativas: más de 80 espectáculos realizados, alrededor de 25.000 asistentes y más de 200 artistas vinculados a sus actividades.

Apertura con enfoque familiar

La apertura oficial de esta nueva etapa está programada para el próximo 18 de abril a las 7:00 de la noche en la Biblioteca Municipal Juan Carlos Montoya Montoya.

La jornada tendrá un enfoque especial, ya que se articulará con la conmemoración del Día del Niño, apostándole a fortalecer la formación de públicos desde edades tempranas y a promover el disfrute cultural en familia.

Como parte central del evento inaugural, el público podrá asistir a la obra “Muchos cuentos contra el lobo feroz”, una propuesta escénica dirigida a públicos de distintas edades.

La puesta en escena plantea una reinterpretación de relatos tradicionales infantiles, reuniendo personajes como el Pastorcito Mentiroso, Caperucita Roja y Los Tres Cerditos en una historia conjunta que combina elementos de humor, música y reflexión.

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Entradas, reservas y organización

La organización del evento habilitó un sistema de preventa con tarifas diferenciales hasta el mismo 18 de abril al mediodía. Durante esta etapa, las entradas tendrán un costo de 10.000 pesos, mientras que el valor general será de 20.000 pesos.

También se contemplan tarifas especiales para estudiantes, fijadas en 15.000 pesos, así como paquetes para grupos de cuatro personas por 65.000 pesos.

Quienes deseen asistir pueden realizar su reserva a través del siguiente enlace o comunicarse mediante la línea telefónica dispuesta por los organizadores. Debido a la capacidad del espacio, se indicó que los cupos son limitados.

La Agenda Sabaneta Cultural es impulsada por la Corporación Cultural Artística y Deportiva Punto de Giro, entidad que desde 2019 desarrolla procesos enfocados en la creación, investigación y gestión de proyectos culturales.

Su trabajo abarca diversas disciplinas artísticas y se orienta a promover el arte como una herramienta de transformación social y construcción de pensamiento crítico.

Este proceso cuenta además con el respaldo de la Casa de la Cultura La Barquereña y de la administración municipal, aliados que han contribuido a fortalecer la oferta cultural del municipio y a ampliar el alcance de este tipo de iniciativas.

Con este regreso, la agenda busca seguir posicionando a Sabaneta como un punto clave para la circulación artística en el sur del Valle de Aburrá, generando espacios de encuentro que conectan a la comunidad con propuestas culturales pensadas para distintos públicos.