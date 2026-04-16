¡Más de 55.000 damnificados! Antioquia coordina respuesta para municipios afectados por las lluvias

Resumen: Autoridades nacionales y departamentales coordinan acciones para atender las emergencias provocadas por las lluvias en Antioquia, que han dejado más de 55.000 personas afectadas en varios municipios. La estrategia incluye recuperación temprana, fortalecimiento de capacidades locales y la proyección de recursos para mitigar el impacto y avanzar en soluciones a largo plazo.

El Gobierno Nacional y las autoridades de Antioquia avanzan en la articulación de estrategias para atender las emergencias recientes y fortalecer la capacidad de respuesta en el territorio, en medio de un panorama marcado por múltiples afectaciones derivadas de eventos climáticos.

En ese contexto, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo Arenas, sostuvo un encuentro de trabajo con la directora del DAGRAN, Vanessa Paredes Zúñiga, con el objetivo de revisar avances y coordinar acciones entre el nivel nacional y departamental.

Durante la reunión se abordaron temas clave relacionados con la atención de las emergencias, así como la necesidad de avanzar en procesos de recuperación que permitan restablecer las condiciones en las zonas afectadas.

“Ha sido un encuentro muy productivo en el que hicimos un balance de las afectaciones desde que se dio la declaratoria de emergencia. Nosotros estamos acompañándolos y ratificando la decisión del presidente Gustavo Petro de garantizar la protección de la vida y los derechos de los antioqueños y de todos los Colombianos afectados”, indicó Carrillo.

Prioridad en la recuperación y soluciones de largo plazo

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la recuperación temprana, una fase que busca atender de manera inmediata las necesidades de las comunidades tras una emergencia, pero también sentar las bases para intervenciones más duraderas.

En ese sentido, las autoridades coincidieron en la importancia de implementar soluciones estructurales que reduzcan la vulnerabilidad de los municipios, especialmente aquellos que históricamente han enfrentado mayores riesgos.

A esto se suma el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana y el desarrollo de capacidades locales que permitan mejorar la prevención y la respuesta ante nuevos eventos.

Recursos y planificación nacional

Como parte de esta estrategia, la UNGRD avanza en la construcción del Plan de Acción de Recuperación Temprana, que contempla la asignación de recursos a los territorios más afectados.

Según explicó el director de la entidad, la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica permitió proyectar una inversión de 8,7 billones de pesos, que serán distribuidos entre ocho departamentos del país.

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Dentro de esta asignación, Antioquia figura como uno de los territorios priorizados, debido al número de emergencias registradas y al impacto que estas han tenido en la población y la infraestructura.

Coordinación con el nivel departamental

Desde la administración departamental se resaltó la importancia de mantener una comunicación constante con el Gobierno Nacional para avanzar en la ejecución de proyectos y responder de manera oportuna a las necesidades de las comunidades.

“La directriz del gobernador Andrés Julián Rendón es trabajar de manera articulada con la UNGRD para atender los 13 municipios afectados”, señaló la directora del DAGRAN, al referirse al alcance de las acciones que se están coordinando en el departamento.

Un panorama que exige respuesta sostenida

Las cifras reflejan la magnitud de la situación que enfrenta Antioquia en lo corrido de 2026. Entre enero y abril se han reportado 144 emergencias en 51 municipios, con más de 55.000 personas afectadas. A esto se suman daños en 53 vías y afectaciones en seis puentes vehiculares, lo que evidencia el impacto en la conectividad y la movilidad en distintas subregiones.

Este escenario ha llevado a las autoridades a insistir en la necesidad de ir más allá de las respuestas inmediatas y avanzar hacia intervenciones que permitan mitigar los riesgos de forma permanente.

El encuentro entre las entidades reafirma el papel de la UNGRD como articuladora entre la Nación y los territorios, en una estrategia que busca no solo atender las emergencias actuales, sino también fortalecer la gestión del riesgo en el país y proteger a las comunidades frente a futuros eventos.