Los colombianos que se encuentran en el exterior cada vez tienen más partidos en este 2022, y uno de sus mayores objetivos es ser figuras en sus equipos para que Reinaldo Rueda les de un cupo en la Selección.

Nuestros futbolistas tendrán encuentros decisivos con sus respectivos equipos en España, Italia, Inglaterra y México.

Programación de los colombianos:

Domingo 9 de enero 2022

– Rayo Vallecano vs Real Betis: Falcao García con Rayo Vallecano – 8:00 A.M.

– Tottenham vs Morecambe: Dávinson Sánchez, con el Tottenham – 9:00 P.M.

– Napoli vs Sampdoria: David Ospina, con el Nápoles – 10:00 A.M.

– Udinese vs Atalanta: Duvan Zapata y Luis Muriel, con Atalanta – 10:30 P.M.

– Roma vs Juventus: Juan Guillermo Cuadrado, con Juventus – 12:30 P.M.

– Chivas vs Mazatlán: Nicolás Benedetti, con Mazatlán – 7:00 P.M.