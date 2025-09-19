¡No se quede en casa! Bello inicia sus Fiestas del Cerro Quitasol

Resumen: Bello da inicio a las Fiestas del Cerro Quitasol con un fin de semana lleno de actividades gratuitas, incluyendo un gran desfile y el tradicional Festival de Sancochos.

Bello se alista para un fin de semana lleno de tradición, cultura y música con la inauguración de las Fiestas del Cerro Quitasol.

La Alcaldía de la ‘Ciudad de los Artistas’ ha preparado una completa programación de eventos gratuitos, pensados para el disfrute de toda la familia y para atraer tanto a locales como a visitantes.

Entre las actividades más destacadas de este fin de semana, sobresale el gran desfile que se realizará el sábado 20 de septiembre.

El espectáculo, que contará con comparsas y bandas musicales, partirá a la 1 de la tarde de la calle 37 con carrera 51 (antigua cancha de Fabricato) y se desplazará por las calles céntricas del municipio hasta llegar a la Un

idad Deportiva Tulio Ospina, donde el cierre será con un concierto gratuito del Combo de las Estrellas.

Festival de Sancochos para todos

La celebración continuará el domingo 21 con el tradicional Festival de Sancochos en el Corregimiento de San Félix.

A partir de las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche, se vivirán momentos de encuentro con la zona rural, que albergará este reconocido reto gastronómico, acompañado de música, espectáculos de artistas locales y un mercado campesino.

Lea también: Clan familiar ‘El Dorado’ cae por millonario negocio de chance ilegal en plazas de mercado

Adicional a estos grandes eventos, la programación de las Fiestas del Cerro Quitasol también incluye una feria de emprendedores, las finales de los torneos de fútbol sala y fútbol de salón en el coliseo del barrio Manchester, una función de cine al aire libre y el festival de tango en el Cerro del Ángel.

Más noticias de Bello