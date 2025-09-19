Clan familiar ‘El Dorado’ cae por millonario negocio de chance ilegal en plazas de mercado

Un operativo conjunto de la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Ejército Nacional permitió la captura de 10 presuntos integrantes de un clan familiar que, bajo el nombre de ‘El Dorado’, habría manejado una red de comercialización ilegal de chance y lotería en distintas plazas de mercado de Bogotá.

Las diligencias de registro y allanamiento se realizaron en los barrios Santa Fe y Paloquemao, en la localidad de Los Mártires, donde las autoridades incautaron dinero en efectivo, colillas manuales de chance, libretas y plantillas presuntamente usadas para las finanzas del grupo, además de 11 teléfonos celulares, tres computadores portátiles, un disco duro y siete memorias USB.

Un negocio familiar

De acuerdo con las investigaciones, la estructura ilícita habría obtenido rentas mensuales cercanas a los 150 millones de pesos. El presunto cabecilla es José Ricardo Castro, señalado de ser el responsable de pagar la nómina de todos los colaboradores y reunir el dinero para cubrir los premios de los apostadores.

Junto a él fueron capturados su compañera sentimental Luz Marina Caballero y sus hijos Andrés Ricardo y María Fernanda, quienes, según la Fiscalía, habrían conformado el núcleo principal del negocio.

Los demás detenidos cumplían roles como reclutar vendedores, distribuir talonarios y colillas, y verificar los listados de jugadores y ganadores para coordinar los pagos de las apuestas ilegales.

Cargos e imputaciones

Una fiscal de la Seccional Bogotá imputó a los 10 capturados los delitos de concierto para delinquir agravado y ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, cargos que ninguno aceptó.

Tras las audiencias, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra José Ricardo Castro. Los demás procesados deberán permanecer privados de la libertad en sus lugares de residencia mientras avanza el proceso judicial.