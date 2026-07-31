Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Este viernes 31 de julio inicia oficialmente la Feria de las Flores 2026 en Medellín con una vibrante oferta cultural y festiva encabezada por el Concierto Inaugural en el sector Obelisco (4:00 p. m. a 1:30 a. m.) junto a artistas como Piso 21, Elder Dayán y Rikarena , la Semifinal del Festival Nacional de la Trova y la apertura de la Plaza de Flores en el Parque de los Deseos , además del escenario de música electrónica LOOPS en el Parque de las Luces. La programación del día se completa con eventos destacados como el Duelo de Titanes del Vallenato en La Macarena , la Fiesta Blanca en City Hall El Rodeo , muestras artesanales en el Paseo Junín , oferta gastronómica en Mercado del Río y el arranque de las visitas guiadas y recorridos por las fincas silleteras del corregimiento de Santa Elena. PDF + 4

¡Se prendió esto! Arrancó la Feria de las Flores y estos son los parches que hay pa’ hoy y gratis

Hoy, viernes 31 de julio, se da el gran campanazo inicial a la Feria de las Flores 2026. Con una variada programación que combina conciertos masivos, trova, sonidos electrónicos, gastronomía y recorridos por fincas silleteras, la capital antioqueña inicia su celebración más icónica.

Eventos Principales y Grandes Escenarios Escenarios

Concierto Inaugural en el Obelisco: El gran punto de encuentro festivo será en el sector Obelisco desde las 4:00 p. m. hasta la 1:30 a. m. La nómina musical incluye a la Red de Músicas, El Tropicombo, Rikarena, Piso 21, Elder Dayán y Francy.

Semifinal del 22.° Festival Nacional de la Trova: El Parque de los Deseos albergará esta jornada trovera entre las 7:00 p. m. y las 12:00 a. m., acompañada por Batá Orquesta, El Chivo de Girardota, La Matachera y La Típica RA7.

Plaza de Flores (Parque de los Deseos): Inicia la atención y programación de esta emblemática plaza entre las 4:00 p. m. y las 12:00 a. m.

LOOPS (Escenario de Música Electrónica): Para los amantes de los beats electrónicos, el Parque de las Luces se transforma entre las 5:00 p. m. y las 12:00 a. m. con actuaciones de Drt AKA DERAOUT (Live), Bownce B2B Clodoveo, Indogma, Valencia B2B Gheran, VJs en vivo y más.

Bienvenida en la Terminal del Norte: A partir de las 2:00 p. m., la Terminal de las Flores da la bienvenida a viajeros y locales con presentaciones de la Red de Músicas de Medellín.

Le puede interesar: Les cayó la Policía: capturan a tres presuntos integrantes de ‘Carne Rancia’ en Antioquia

Conciertos Privados y Shows Destacados

Duelo de Titanes del Vallenato – Noche de Ídolos: En el Centro de Espectáculos La Macarena (7:00 p. m. a 3:00 a. m.), con figuras como Nelson Velásquez, Elder Dayán, Ana del Castillo, Natalia Curvelo, Álex Manga, Rafa Pérez y Jean Carlos.

Fiesta Blanca «Ritos del Sol»: En City Hall El Rodeo de 6:00 p. m. a 3:00 a. m., amenizada por Rikarena, Los Inquietos, El Tropicombo y La Banda de Andrés.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Hombres a la Plancha: Espectáculo en el Teatro Universidad de Medellín entre las 5:00 p. m. y las 11:00 p. m.

Salón Málaga (Tango y Viejoteca): El emblemático recinto abre sus puertas con la jornada «Se vive la Feria» a las 6:00 p. m. y un Show de Tango de 6:00 p. m. a 11:00 p. m.

Tradición, Feria Urbano y Fincas Silleteras

Junín late entre flores: Muestra de artesanías y cultura en el Paseo Junín (desde La Playa hasta el Parque Bolívar), disponible de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

Feria Mercado del Río 2026: Ambiente festivo y propuesta gastronómica abierta desde las 5:00 p. m. hasta la 1:00 a. m.

Recorridos en Santa Elena: Comienzan las actividades en corregimientos y fincas silleteras tradicionales como La Suculenta (8:00 a. m. a 8:00 p. m.) , Museo Abuela Sarito (9:00 a. m. a 5:00 p. m.) , Finca Los Grajales (9:00 a. m. a 5:00 p. m.) y Finca Los Chamizos (10:00 a. m. a 6:00 p. m.) , así como la operación de las rutas turísticas Expedición Silletera y El Bus de las Flores.