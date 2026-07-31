Resumen: Tres presuntos integrantes de Carne Rancia fueron capturados en Salgar, Antioquia. Las autoridades incautaron armas de fuego, marihuana y bazuco.

Les cayó la Policía: capturan a tres presuntos integrantes de ‘Carne Rancia’ en Antioquia

Tres presuntos integrantes de la estructura criminal Carne Rancia fueron capturados por la Policía Nacional en el municipio de Salgar, Suroeste antioqueño, durante un operativo conjunto con unidades del Ejército Nacional. El procedimiento permitió, además, la incautación de armas de fuego, munición y estupefacientes, en un nuevo golpe contra esta organización delincuencial.

Las capturas se realizaron en flagrancia el pasado 23 de julio, durante labores de patrullaje y registro a personas adelantadas por uniformados de la Estación de Policía de Salgar.

Según las autoridades, los tres hombres serían integrantes de la estructura criminal Carne Rancia y deberán responder por los presuntos delitos de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, así como por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron una subametralladora Mini UZI, un revólver calibre 38, 10 cartuchos calibre 9 milímetros, siete cartuchos calibre 38, además de 500 gramos de marihuana y 150 gramos de bazuco.

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Tanto los capturados como el material incautado quedaron a disposición de la autoridad competente para adelantar el proceso judicial correspondiente y determinar su posible participación en actividades delictivas en esta zona del departamento.

La Policía Nacional indicó que este resultado hace parte de las acciones permanentes que se desarrollan en Antioquia para debilitar las estructuras criminales que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana.

Estas operaciones se realizan de manera articulada con las Fuerzas Militares y las autoridades judiciales, con el propósito de impactar las economías ilícitas y fortalecer la presencia institucional en el territorio.

Finalmente, la institución reiteró su compromiso con la protección de la vida y la seguridad de los ciudadanos, e invitó a la comunidad a continuar suministrando información que permita combatir el delito, a través de la línea de emergencia 123 y los demás canales oficiales, garantizando absoluta reserva.

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