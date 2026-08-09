Resumen: El domingo 9 de agosto, Medellín cierra la Feria de las Flores 2026 con el tradicional 69.º Desfile de Silleteros, principal evento de la jornada, que se realizará de 2:00 p. m. a 7:00 p. m. La programación también incluye el Festival de Danza Feria de las Flores en el Centro Comercial Terminal del Sur, el Baile de las Flores en el Salón Málaga y actividades de silleteros y recreación para niños en los Rancheritos de Rionegro, Las Palmas y Copacabana. Además, continúan eventos como la feria Florecer en el Jardín Botánico y otras experiencias relacionadas con las flores y las tradiciones antioqueñas.

Medellín cierra la Feria de las Flores con el tradicional Desfile de Silleteros: esta es la programación de hoy

Medellín llega este domingo 9 de agosto al cierre de la Feria de las Flores 2026, en una jornada marcada por la tradición silletera y diferentes actividades culturales y familiares. El evento central será el 69.º Desfile de Silleteros, que se realizará entre las 2:00 de la tarde y las 7:00 de la noche, convirtiéndose en el gran espectáculo de clausura de la Feria.

La programación del último día también incluye el Festival de Danza Feria de las Flores 2026, segunda edición, en el Centro Comercial Terminal del Sur, con actividades desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche. Para quienes buscan un plan más tradicional, el Baile de las Flores se realizará en el Salón Málaga entre las 3:00 de la tarde y la medianoche.

Los más pequeños también tendrán espacio en este cierre de Feria con actividades de silleteros y recreación para niños en los Rancheritos de Rionegro, Las Palmas y Copacabana, de 1:00 a 4:00 de la tarde.

Le puede interesar: De la posesión al Consejo de Seguridad: De la Espriella arrancó trabajando en Cali

Además, continúa la programación de Plazas de Flores, espacios que reúnen gastronomía, tradición, silleteros, música, artistas y actividades para toda la familia durante la Feria.

Entre las actividades que permanecen disponibles se encuentra “Florecer: Feria de artesanías, Orquídeas, naturaleza y tradiciones”, en el Jardín Botánico de Medellín, que se desarrolla hasta este domingo 9 de agosto. También continúan otros planes como Colombia, el País de las Aves, en El Tesoro Parque Comercial, y el Tapete de flores, en el Centro Comercial Santafé.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Con el desfile de los silleteros como protagonista, Medellín despide así una nueva edición de su celebración más representativa, en una jornada que reúne flores, tradición, cultura y el patrimonio silletero para cerrar oficialmente la Feria de las Flores 2026.

Medellín cierra la Feria de las Flores con el tradicional Desfile de Silleteros: esta es la programación de hoy