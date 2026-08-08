Resumen: Consejo de Seguridad de De la Espriella reunió en Cali a autoridades del suroccidente para definir acciones contra las economías ilícitas.

De la posesión al Consejo de Seguridad: De la Espriella arrancó trabajando en Cali

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, lideró en Cali su primer Consejo de Seguridad, pocas horas después de asumir el cargo y en medio de una jornada marcada por reuniones con la cúpula militar y las autoridades del suroccidente del país.

La reunión se desarrolló durante la noche del viernes 7 de agosto y se extendió hasta la madrugada del sábado 8 en el Cantón Militar Pichincha. El encuentro tuvo como objetivo revisar la situación de seguridad del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, así como establecer una ruta de trabajo entre el Gobierno Nacional y las autoridades territoriales.

En la mesa participaron los gobernadores de los tres departamentos y los alcaldes de las principales ciudades de la región, entre ellos el mandatario de Cali, Alejandro Eder. También estuvieron presentes integrantes de la cúpula militar y representantes de la Fuerza Pública.

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Al finalizar la reunión, Eder señaló que presentó ante el Gobierno las principales necesidades de Cali y aseguró que encontraron disposición para trabajar en soluciones concretas.

El alcalde insistió en la necesidad de aumentar la presencia del Estado y obtener resultados frente a los problemas de seguridad que enfrenta la ciudad y el suroccidente.

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Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, destacó que pudo exponer directamente las dificultades de seguridad del departamento. Entre las propuestas planteadas estuvo avanzar en la aspersión aérea, acompañada de programas de sustitución de cultivos de uso ilícito.

Toro también manifestó la disposición del Valle para cofinanciar estos procesos y solicitó avanzar en la construcción del Batallón de Alta Montaña en Jamundí, además de destrabar proyectos pendientes con la Nación.

La gobernadora sostuvo que el propósito es articular a los ministerios, las autoridades regionales y la Fuerza Pública para combatir las economías ilícitas y recuperar el control territorial.

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