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    ¡Hoy es día de música, flores y mucho más! Esta es la programación de Feria de este sábado

    La Feria está llegando a su fin, pero todavía hay muchos parches buenos y gratis. Acá le contamos los planes:

    Publicado por: Julian Medina

    Feria.
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    ¡Hoy es día de música, flores y mucho más! Esta es la programación de Feria de este sábado

    Resumen: Hoy, sábado 8 de agosto, la Feria de las Flores ofrece una variada programación en Medellín, con el Desfile Héroes de la Patria de 2:00 a 5:00 p. m., actividades culturales y musicales en distintos sectores, programación silletera en Santa Elena y la Placita de Flores en Ciudad del Río. La jornada también incluye la Cabalgata Infantil en Caballitos de Palo, el Festival Antioquia Sostenible y, en la noche, grandes eventos como el Superconcierto en el Atanasio Girardot, con Carín León, Silvestre Dangond, Grupo Niche, Luis Alfonso, Aria Vega y Felipe Peláez, además del Festival de la Trova Orquídea de Oro y otros espectáculos.

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    Medellín vive este sábado una de sus jornadas más importantes de la Feria de las Flores 2026, con desfiles, música en distintos barrios, actividades culturales, programación en Santa Elena y grandes conciertos que preparan el ambiente para el tradicional Desfile de Silleteros de este domingo.

    Uno de los eventos centrales de la jornada será el Desfile Héroes de la Patria, programado entre las 2:00 y las 5:00 de la tarde. El recorrido comienza en inmediaciones de Plaza Mayor y pasa por sectores como la Avenida del Ferrocarril, la Avenida El Poblado y Aguacatala, para regresar al punto de partida en la calle 41 con carrera 57.

    Música en los barrios

    La Feria también llegará a diferentes sectores de Medellín con sus tradicionales tablados musicales.

    Robledo: desde las 7:00 p. m. hasta la 1:00 a. m., en la calle 73, sector universitario. Se presentarán El Combo de las Estrellas, Camilo Vásquez, Nacho Acero y Álex Martínez, además de un artista invitado.

    Santa Cruz: desde las 7:00 p. m. hasta la 1:00 a. m., en la cancha La Frontera, con Son del Cerro, La Propia Banda, Daniel Merak y Rafa Pérez, entre otros.

    San Antonio de Prado: de 6:00 p. m. a 12:00 de la medianoche, en el parque principal, con Risa Loca y la Guachafita, Juan Rey, Franko y Aniel Velásquez.

    Santa Elena, protagonista de la Feria

    La tradición silletera también tendrá una jornada especial. La Semana Cultural Silletera se desarrolla hoy en el corregimiento de Santa Elena, con programación entre las 12:00 del mediodía y las 6:00 de la tarde.

    Además, durante el día están disponibles varias experiencias en las fincas silleteras. Entre ellas se encuentran el Tour de las Flores a Santa Elena, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.; el Tour de las Flores para el Alma & Silleteros, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.; y diferentes recorridos y experiencias en fincas de Santa Elena.

    Cultura y entretenimiento

    En Ciudad del Río, la Placita de Flores tendrá programación desde las 4:00 p. m., con presentaciones de Edwin Bonilla Riveros, Gama Teatro, Jajajairo & Mayita, Luisa Fernanda Vergara, Nico Cadavid, Mario Lontano, Eloy Suárez, Real Esencia, Mago Naúl, Madera y el Cura Trova, Santos Banda y EDO B.

    También habrá Cultura Parque Rodante en dos puntos de la ciudad: la estación Estadio, de 9:00 a. m. a 12:00 del mediodía, y la Urbanización Ventto, en San Cristóbal, de 3:00 a 7:00 p. m.

    Grandes conciertos para cerrar el sábado

    La noche tendrá varios de los eventos más esperados de la Feria.

    En el Estadio Atanasio Girardot, desde las 7:00 p. m. hasta las 4:00 a. m., se realizará el Superconcierto Feria de las Flores 2026, con Carín León, Silvestre Dangond, Grupo Niche, Luis Alfonso, Aria Vega y Felipe Peláez.

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    En Plaza Mayor, la programación incluye La Gran Noche Bailable, desde las 7:00 p. m. hasta las 3:00 a. m., con Los Melódicos, La Billos Caracas Boys, Súpercombo Los Tropicales, Armando Hernández y Aguanile Salsa.

    También se realizará el Festival de la Trova Orquídea de Oro, en el Gran Salón de Plaza Mayor, de 6:00 p. m. a 2:00 a. m.

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    Otros planes para hoy

    La agenda incluye además la Feria Antioquia Sostenible, en el Parque de los Deseos, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.; la Cabalgata Infantil en Caballitos de Palo, de 9:00 a. m. a 12:30 p. m.; y el Festival Parrandero, en el Centro Comercial Terminal del Sur, de 4:00 a 9:00 p. m.

    Para quienes buscan planes gastronómicos y nocturnos, también están programados el Festival de la cerveza y el ron “Cultura y Sabor”, que se desarrolla hasta el 9 de agosto, y las Fondas de mi Pueblo Antioqueño, entre otras actividades de la Feria.

    Así, el sábado 8 de agosto se presenta como una de las jornadas más variadas de la Feria de las Flores, con opciones desde la mañana hasta la madrugada. Y mientras Medellín disfruta de conciertos, cultura y tradición, todo queda listo para el gran cierre de la Feria: el 69.º Desfile de Silleteros, que se realizará mañana domingo 9 de agosto, de 2:00 a 7:00 p. m.

    ¡Hoy es día de música, flores y mucho más! Esta es la programación de Feria de este sábado

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    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


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