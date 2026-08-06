Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Extorsiones La Terraza: autoridades capturaron a 11 personas y dos adolescentes por cobros ilegales durante eventos masivos en Medellín.

¡Los marcaban con manillas! Cayó red de La Terraza que extorsionaba durante conciertos y partidos en Medellín

Las extorsiones La Terraza recibieron un nuevo golpe tras un operativo desarrollado por las autoridades en Medellín, que dejó 11 personas capturadas y dos adolescentes aprehendidos, señalados de integrar una estructura criminal dedicada al cobro de extorsiones durante eventos masivos en diferentes sectores de la ciudad.

La investigación, que se extendió durante ocho meses, permitió establecer que la organización obtenía millonarias rentas ilegales mediante intimidaciones a comerciantes informales, administradores de parqueaderos, revendedores de boletería y personas dedicadas al parqueo informal durante conciertos y partidos de fútbol, principalmente en los alrededores del estadio Atanasio Girardot y La Macarena.

Según las autoridades, la estructura utilizaba un sistema de manillas para identificar a las personas que ya habían pagado las exigencias económicas impuestas durante los eventos masivos, facilitando así el control de los cobros ilegales.

Lea también: ¡Fatal accidente! Choque entre dos motos dejó dos muertos y cerró la vía Manizales-Medellín

Entre los capturados figura alias ‘El Sobri’, señalado como presunto cabecilla de zona y responsable de coordinar actividades ilícitas en las comunas Laureles-Estadio y La América.

También fueron detenidos alias ‘El Ruso’, presunto coordinador de las extorsiones durante eventos masivos; alias ‘La Bruja’, señalado de manejar actividades criminales en Naranjal; y alias ‘Carlangas’, quien, según la investigación, administraba las finanzas de la organización.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Extorsiones La Terraza generaban hasta $300 millones por evento

Las autoridades indicaron que las ganancias ilícitas de la estructura podían oscilar entre $200 y $300 millones durante cada evento masivo.

Además de las extorsiones, el grupo también sería investigado por su presunta participación en tráfico local de estupefacientes y por imponer reglas y sanciones en los territorios donde ejercía influencia.

Durante el procedimiento fueron incautadas tres armas de fuego, dinero en efectivo y cinco teléfonos celulares, elementos que serán analizados dentro del proceso judicial.

Los capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada, mientras las autoridades anunciaron que continuarán desarrollando operativos para afectar las fuentes de financiación de las estructuras criminales que operan en Medellín.

Más noticias de Medellín