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Resumen: Hoy, domingo 2 de agosto de 2026, la Feria de las Flores de Medellín destaca por grandes actividades al aire libre como la 27.ª Caminata Canina y de Mascotas , el Desfile Avenida Primavera por la calle 44 y el XXIII Festival Municipal de la Cometa en Altavista . La oferta cultural y familiar se distribuye en las Plazas de Flores de Parques del Río y del Parque de los Deseos —escenario dominical de música gospel junto al evento Gospel Park —, la Zona que Suena en el Parque Norte y la Calle de los Artistas. Durante la tarde y la noche, la música se tomará la ciudad con la Noche Afro del Parque Cultural Nocturno en Plaza Gardel , el encuentro salsero Salsaludando a Medellín en el Parque de las Luces , la Viejoteca de las Flores en el Salón Málaga y los tablados musicales en las comunas y corregimientos de Aranjuez, Altavista y San Sebastián de Palmitas .

¡No le baje pues! Este domingo la programación de Feria trae desfiles y muchos parches gratis

La Feria de las Flores 2026 continúa con una jornada dominical llena de colorido, tradición, música y actividades para toda la familia. A continuación, la agenda completa de los eventos programados para hoy, domingo 2 de agosto de 2026.

Grandes Desfiles y Eventos al Aire Libre

Caminata Canina y de Mascotas Tierragro: Las mascotas son protagonistas en su edición 27.°. El recorrido inicia en la estación Estadio del Metro y avanza hasta Tierragro, desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m..

Desfile Avenida Primavera: Un gran despliegue de música y comparsas por la calle 44 (San Juan) entre las 10:00 a. m. y las 7:00 p. m.. Contará con las presentaciones en vivo de El Combo de las Estrellas, John Alex Castaño, Golpe a Golpe, David Zahan, El Tropicombo, Joaquín Guiller y la Orquesta Danger Flow.

XXIII Festival Municipal de la Cometa: Evento tradicional en el Parque de las Cometas, ubicado en la vereda Buga del corregimiento de Altavista, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m..

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Plazas de Flores y Programación Familiar

Plaza de Flores – Parques del Río: Espacio abierto de 2:00 p. m. a 10:30 p. m. que contará con la presentación de estatuismo humano por Ariana Sairy Bonilla Torres, además de las actuaciones de Luis H La Voz Latina, Óscar Díaz, Pichingo, Zona Prieta y Juan Piña.

Plaza de Flores – Parque de los Deseos: Abierta de 4:00 p. m. a 12:00 a. m. , dedicada hoy a la música gospel.

Zona que Suena: Actividades y talleres infantiles en el Parque Norte, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m..

Calle de los Artistas: Expresiones de arte urbano, circo y música en Plaza Botero (12:00 m. a 5:00 p. m.) y en el sector de Constelaciones (2:00 p. m. a 7:00 p. m.).

La Terminal de las Flores: Bienvenida musical con la Red de Músicas de Medellín a las 3:00 p. m. en la Terminal del Norte.

Parque Cultural Nocturno y Encuentros Musicales

Destacado de la noche: Ritmos afrodescendientes y salsa se toman los escenarios icónicos de la ciudad.

Parque Cultural Nocturno (Noche Afro): En Plaza Gardel, de 6:00 p. m. a 12:00 a. m.. Presenta el Festival Petronio Álvarez, Martina Camargo, Giblack, Herencia de Timbiquí y La Gente Pesada.

Salsaludando a Medellín: En el Parque de las Luces (EPM), de 6:00 p. m. a 12:00 a. m.. Actuarán la Orquesta Narváez, Fruko y sus Tesos y Latina All Star.

Gospel Park («Un Grito de Victoria»): En el Parque de los Deseos, de 1:30 p. m. a 10:00 p. m. , con bandas como RokaMusika, Souldier Original, EnRoca Worship, JuanFer Musicc Band, 3.20 Ministry, Tehillah Rock, Zareth y Papel Maché.

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Cultura Parque Boston: Muestra artística en el Parque de Boston de 5:00 p. m. a 10:00 p. m..

Tablados Musicales en Comunas y Corregimientos

La fiesta gratuita se despliega hoy en tres sectores estratégicos:

Otros Eventos Privados y Culturales

Viejoteca de las Flores: En el tradicional Salón Málaga (Carrera 51 # 45-80), de 3:00 p. m. a 12:00 a. m..

26.° Festival Internacional de Cuentería «Entre Cuentos y Flores»: En el Teatro Ateneo Porfirio Barba-Jacob (Torres de Bomboná), de 7:00 p. m. a 9:45 p. m..

Med Cheer Championship: Competencia deportiva en el Coliseo Iván de Bedout, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m..

Feria en Mercado del Río: Oferta gastronómica y ambiental de 12:00 m. a 11:00 p. m..

El Rancherito en Feria: Trovadores, recreación para niños y presencia de silleteros en las sedes de Las Palmas, Rionegro y Copacabana.

¡No le baje pues! Este domingo la programación de Feria trae desfiles y muchos parches gratis