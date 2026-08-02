Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡No le baje pues! Este domingo la programación de Feria trae desfiles y muchos parches gratis

    La Feria este domingo tiene uno de los desfiles más importantes y bonito. Hay parche con las mascotas y todo. Prográmese.

    Publicado por: Julian Medina

    Ni la lluvia pudo con Medellín: más de 1,3 millones de personas celebraron el séptimo día de la Feria de las Flores
    Foto de cortesía.
    ¡No le baje pues! Este domingo la programación de Feria trae desfiles y muchos parches gratis

    Resumen: Hoy, domingo 2 de agosto de 2026, la Feria de las Flores de Medellín destaca por grandes actividades al aire libre como la 27.ª Caminata Canina y de Mascotas , el Desfile Avenida Primavera por la calle 44 y el XXIII Festival Municipal de la Cometa en Altavista . La oferta cultural y familiar se distribuye en las Plazas de Flores de Parques del Río y del Parque de los Deseos —escenario dominical de música gospel junto al evento Gospel Park —, la Zona que Suena en el Parque Norte y la Calle de los Artistas. Durante la tarde y la noche, la música se tomará la ciudad con la Noche Afro del Parque Cultural Nocturno en Plaza Gardel , el encuentro salsero Salsaludando a Medellín en el Parque de las Luces , la Viejoteca de las Flores en el Salón Málaga y los tablados musicales en las comunas y corregimientos de Aranjuez, Altavista y San Sebastián de Palmitas .

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    La Feria de las Flores 2026 continúa con una jornada dominical llena de colorido, tradición, música y actividades para toda la familia. A continuación, la agenda completa de los eventos programados para hoy, domingo 2 de agosto de 2026.

    Grandes Desfiles y Eventos al Aire Libre

    Caminata Canina y de Mascotas Tierragro: Las mascotas son protagonistas en su edición 27.°. El recorrido inicia en la estación Estadio del Metro y avanza hasta Tierragro, desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m..

    Desfile Avenida Primavera: Un gran despliegue de música y comparsas por la calle 44 (San Juan) entre las 10:00 a. m. y las 7:00 p. m.. Contará con las presentaciones en vivo de El Combo de las Estrellas, John Alex Castaño, Golpe a Golpe, David Zahan, El Tropicombo, Joaquín Guiller y la Orquesta Danger Flow.

    XXIII Festival Municipal de la Cometa: Evento tradicional en el Parque de las Cometas, ubicado en la vereda Buga del corregimiento de Altavista, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m..

    Le puede interesar: ¡Explotan audios contra Verónica Alcocer! Exasesora habla de presuntos manejos irregulares de dinero

    Plazas de Flores y Programación Familiar

    Plaza de Flores – Parques del Río: Espacio abierto de 2:00 p. m. a 10:30 p. m. que contará con la presentación de estatuismo humano por Ariana Sairy Bonilla Torres, además de las actuaciones de Luis H La Voz Latina, Óscar Díaz, Pichingo, Zona Prieta y Juan Piña.

    Plaza de Flores – Parque de los Deseos: Abierta de 4:00 p. m. a 12:00 a. m. , dedicada hoy a la música gospel.

    Zona que Suena: Actividades y talleres infantiles en el Parque Norte, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m..

    Calle de los Artistas: Expresiones de arte urbano, circo y música en Plaza Botero (12:00 m. a 5:00 p. m.) y en el sector de Constelaciones (2:00 p. m. a 7:00 p. m.).

    La Terminal de las Flores: Bienvenida musical con la Red de Músicas de Medellín a las 3:00 p. m. en la Terminal del Norte.

    Parque Cultural Nocturno y Encuentros Musicales

    Destacado de la noche: Ritmos afrodescendientes y salsa se toman los escenarios icónicos de la ciudad.

    Parque Cultural Nocturno (Noche Afro): En Plaza Gardel, de 6:00 p. m. a 12:00 a. m.. Presenta el Festival Petronio Álvarez, Martina Camargo, Giblack, Herencia de Timbiquí y La Gente Pesada.

    Salsaludando a Medellín: En el Parque de las Luces (EPM), de 6:00 p. m. a 12:00 a. m.. Actuarán la Orquesta Narváez, Fruko y sus Tesos y Latina All Star.

    Gospel Park («Un Grito de Victoria»): En el Parque de los Deseos, de 1:30 p. m. a 10:00 p. m. , con bandas como RokaMusika, Souldier Original, EnRoca Worship, JuanFer Musicc Band, 3.20 Ministry, Tehillah Rock, Zareth y Papel Maché.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Cultura Parque Boston: Muestra artística en el Parque de Boston de 5:00 p. m. a 10:00 p. m..

    Tablados Musicales en Comunas y Corregimientos

    La fiesta gratuita se despliega hoy en tres sectores estratégicos:

    Tablados

    Otros Eventos Privados y Culturales

    Viejoteca de las Flores: En el tradicional Salón Málaga (Carrera 51 # 45-80), de 3:00 p. m. a 12:00 a. m..

    26.° Festival Internacional de Cuentería «Entre Cuentos y Flores»: En el Teatro Ateneo Porfirio Barba-Jacob (Torres de Bomboná), de 7:00 p. m. a 9:45 p. m..

    Med Cheer Championship: Competencia deportiva en el Coliseo Iván de Bedout, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m..

    Feria en Mercado del Río: Oferta gastronómica y ambiental de 12:00 m. a 11:00 p. m..

    El Rancherito en Feria: Trovadores, recreación para niños y presencia de silleteros en las sedes de Las Palmas, Rionegro y Copacabana.

    ¡No le baje pues! Este domingo la programación de Feria trae desfiles y muchos parches gratis

    Author Signature
    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.