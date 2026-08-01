¡Explotan audios contra Verónica Alcocer! Exasesora habla de presuntos manejos irregulares de dinero

Resumen: Un medio publicó audios en los que una exasesora hace graves señalamientos contra Verónica Alcocer sobre presuntos manejos irregulares y contratación.

La exprimera dama Verónica Alcocer vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que la revista Semana publicara una serie de audios atribuidos a Eva Ferrer Galcerán, exconsejera presidencial y antigua colaboradora cercana de su equipo, en los que realiza graves señalamientos sobre presuntos manejos irregulares de recursos, contrataciones y supuesta influencia en entidades del Estado.

De acuerdo con la publicación, las grabaciones corresponden a conversaciones en las que Ferrer, quien trabajó junto a Alcocer desde la campaña presidencial de 2022 y posteriormente ocupó cargos en el Gobierno, lanza acusaciones contra personas del círculo cercano de la primera dama. En uno de los apartes, incluso, los califica como «una mafia» y «una banda de criminales».

Entre las afirmaciones más delicadas, la exfuncionaria asegura que durante la campaña presidencial Verónica Alcocer habría recibido dos millones de euros entregados por el empresario catalán Manel Grau.

También menciona un supuesto gasto mensual de $50.000 euros y afirma que se cobraban altas sumas de dinero por reuniones y gestiones relacionadas con la agenda de la primera dama.

Los audios también hacen referencia a presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos. Ferrer sostiene que habrían desaparecido cerca de $1.000 millones de pesos en efectivo de una consejería presidencial y cuestiona el destino de esos recursos. Asimismo, habla de supuestos pagos para campañas digitales, estudios de opinión y proyectos de comunicación.

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Otro de los puntos mencionados en las grabaciones tiene relación con una supuesta influencia en entidades como Ecopetrol, la Dian y el Banco Agrario.

Según los audios divulgados, personas cercanas al entorno de Verónica Alcocer habrían intervenido en nombramientos y decisiones dentro de estas instituciones, aunque estas afirmaciones no han sido verificadas por autoridades judiciales.

Las grabaciones también incluyen referencias a presuntos testaferros y movimientos de dinero en efectivo, además de señalar a varios ciudadanos españoles cercanos al Gobierno. Sin embargo, hasta el momento, todos estos señalamientos corresponden a declaraciones contenidas en los audios publicados por Semana y no constituyen decisiones judiciales ni responsabilidades establecidas por las autoridades.

Tras la difusión del material, el caso volvió a generar debate político por la cercanía que tuvo Eva Ferrer con la primera dama y por la gravedad de las acusaciones. Corresponderá ahora a los organismos competentes determinar si existen elementos para abrir o avanzar en investigaciones sobre los hechos mencionados en las grabaciones.

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