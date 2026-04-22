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    Lanzan programa para impulsar la autonomía de mujeres cuidadoras en Medellín

    Una nueva estrategia en Medellín busca transformar la realidad de las mujeres cuidadoras con formación, apoyos y oportunidades.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Lanzan programa para impulsar la autonomía de mujeres cuidadoras en Medellín

    Resumen: Medellín lanza programa para fortalecer la autonomía de mujeres cuidadoras con formación, mentorías y apoyos económicos en zonas priorizadas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Alcaldía de Medellín puso en marcha una nueva estrategia dirigida a mujeres cuidadoras, con el objetivo de fortalecer su independencia económica y brindarles herramientas para mejorar sus condiciones de vida.

    Se trata de un programa que, en su fase inicial, beneficiará a 90 mujeres en sectores priorizados como Aranjuez, Castilla y San Javier, donde se concentra un alto número de cuidadoras que dedican gran parte de su tiempo a labores no remuneradas en el hogar.

    La iniciativa busca abrir oportunidades a través de procesos de formación, acompañamiento y desarrollo de habilidades, especialmente orientadas a la creación de emprendimientos sostenibles.

    Además, contempla mentorías, apoyo psicosocial y espacios de fortalecimiento del liderazgo, con el fin de que las participantes puedan avanzar en sus proyectos personales y productivos.

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    Desde la alcaldía señalaron que este tipo de programas responde a una realidad persistente: las mujeres en la ciudad asumen la mayor carga del trabajo doméstico y del cuidado, dedicando en promedio más de 50 horas semanales a estas labores, lo que limita su acceso a oportunidades laborales y educativas.

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    El proyecto también incluye incentivos como subsidios de transporte, alimentación y materiales de formación, así como estrategias complementarias de cuidado para personas dependientes, lo que permite que las beneficiarias puedan participar activamente en las actividades sin afectar sus responsabilidades diarias.

    Esta apuesta se desarrolla en articulación con organizaciones del sector privado y busca generar un impacto a largo plazo en la calidad de vida de las participantes, promoviendo su autonomía y reduciendo las brechas de desigualdad.

    Con esta estrategia, Medellín avanza en el reconocimiento del trabajo de cuidado como un pilar fundamental en la sociedad y en la construcción de condiciones más equitativas para las mujeres.

    Lanzan programa para impulsar la autonomía de mujeres cuidadoras en Medellín

    Foto de cortesía.

    Lanzan programa para impulsar la autonomía de mujeres cuidadoras en Medellín

    Foto de cortesía.

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