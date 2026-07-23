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Resumen: Tres prófugos internacionales buscados por Estados Unidos, Panamá y Países Bajos fueron capturados en una semana con fines de extradición.

¡No pudieron escapar! Capturan en una semana a tres prófugos buscados por la justicia internacional en Medellín

Tres prófugos internacionales requeridos mediante Notificación Roja de Interpol fueron capturados en la última semana en operativos adelantados por las autoridades colombianas, en coordinación con organismos internacionales.

Los detenidos eran solicitados por Estados Unidos, Panamá y Países Bajos por delitos relacionados con fraude, lavado de activos y narcotráfico.

El caso más reciente corresponde al ciudadano mexicano Bryan, quien fue retenido en el aeropuerto internacional José María Córdova.

De acuerdo con las autoridades, una corte de Estados Unidos lo requiere por los delitos de fraude electrónico y bancario, así como por lavado de dinero.

Las investigaciones indican que, presuntamente, lideró un esquema con el que se habrían defraudado más de $1,04 millones de dólares a través de programas de ayudas creados durante la pandemia del covid-19.

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Otro de los prófugos internacionales capturados fue el ciudadano de Curazao, José Manuel, solicitado por Países Bajos por tráfico de drogas. Su detención se produjo cuando se desplazaba por vía terrestre entre Barranquilla y Medellín.

Asimismo, fue retenido el panameño Ismael, requerido por las autoridades de su país por tráfico de drogas, reunión y conspiración, además de delitos contra la seguridad colectiva.

Según la investigación, sería uno de los principales líderes de una organización criminal transnacional dedicada al envío de estupefacientes mediante la contaminación de contenedores en el Puerto de Balboa.

Con estas capturas, ya son 29 las personas retenidas durante 2026 mediante Notificación Roja de Interpol, quienes posteriormente fueron capturadas con fines de extradición.

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