¡Ya salió la lista! IUBello recibió 955 inscritos y publicó los primeros admitidos

Resumen: IUBello publicó la primera lista de admitidos para el semestre 2026-2. De 955 inscritos, 356 fueron seleccionados y la mayoría accederá a matrícula gratuita.

La IUBello publicó la primera lista de admitidos para el semestre académico 2026-2, luego de cerrar un proceso de inscripción que registró 955 aspirantes, una cifra que refleja el creciente interés por la institución de educación superior pública del municipio.

En esta primera etapa fueron admitidas 356 personas, mientras que otros 199 aspirantes aún tienen plazo hasta este 23 de julio para completar la documentación requerida y continuar con su proceso de admisión.

De los estudiantes seleccionados, 261 ingresarán a programas tecnológicos, mientras que 102 iniciarán su formación en los programas profesionales de Ingeniería de Software y Administración de Negocios, cuyos registros calificados fueron aprobados por el Ministerio de Educación Nacional el pasado 24 de junio de 2026.

En cuanto a la procedencia de los admitidos, 224 son de Bello y 132 de Medellín. Además, la institución recibirá estudiantes provenientes de Barbosa, Girardota, San Pedro de los Milagros e Itagüí, lo que evidencia el alcance regional que ha logrado la IUBello.

Lea también: DIMAYOR confirma aplazamiento del partido Boyacá Chicó y Atlético Nacional

Uno de los aspectos más destacados del proceso es el acceso a beneficios económicos. De los 356 admitidos, 346 tendrán cubierta la totalidad del valor de la matrícula gracias a los programas de gratuidad dirigidos a estudiantes de estratos 1, 2 y 3. Los otros 10 accederán al descuento bellanita, equivalente al 40% del valor de la matrícula.

La rectora de la institución, Andrea Aguilar Barreto, destacó que este grupo de admitidos representa la consolidación de un proyecto construido para ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior pública.

A partir del 25 de julio, los estudiantes recibirán en sus correos electrónicos la liquidación de matrícula con los beneficios aplicados. En la mayoría de los casos, solo deberán cancelar $20.000 por concepto de derechos complementarios para formalizar su ingreso. Las clases comenzarán el 10 de agosto, mientras que las jornadas de inducción iniciarán desde el 3 de agosto. Los resultados pueden consultarse en el portal oficial de la institución.

Más noticias de Bello