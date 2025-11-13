Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Migración Colombia frustra la huida de dos colombianos requeridos por delitos sexuales y cibernéticos en el Aeropuerto de Rionegro. Uno iba a Dominicana y el otro a Argentina.

‘El viaje a Argentina quedó en espera’: Prófugo por abuso sexual es bajado del avión por Migración en Rionegro

En un golpe contundente contra los delitos sexuales y la criminalidad cibernética, dos ciudadanos colombianos fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro justo cuando intentaban tomar un vuelo para evadir sus graves líos judiciales.

Los operativos de vigilancia estratégica de Migración frustraron los planes de escape, confirmando que el rastreo de prófugos en salidas aéreas está más activo que nunca.

En el primer caso, los oficiales detectaron a un ciudadano que se disponía a tomar un avión con destino a República Dominicana.

Este individuo era buscado por cargos graves relacionados con pornografía con menor de 18 años y otros delitos cibernéticos que atentan contra la niñez. Tras ser interceptado, el hombre fue inmediatamente entregado a la DIJÍN para continuar con el proceso judicial.

Casi de manera simultánea, la autoridad migratoria reportó la captura de un segundo ciudadano colombiano.

Este sujeto, con una cuenta pendiente aún más grave por el delito de actos sexuales con menor de 14 años, fue interceptado cuando su intención era volar con destino a Argentina.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes se encargarán de que respondan ante la justicia por los delitos de los que se les acusa.

#́ | Oficiales de @MigracionCol dejaron a disposición de las autoridades a un ciudadano colombiano, requerido por el delito de actos sexuales con menor de 14 años, que pretendía salir del país hacia Argentina. pic.twitter.com/c1XrboWdM1 — Migración Colombia (@MigracionCol) November 12, 2025



