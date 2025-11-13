Resumen: Fico Gutiérrez reacciona tras apertura de investigación a Petro por el "tarimazo". Alcalde envió información al FBI sobre criminales en tarima.

‘Estamos en manos de gente aliada con criminales’: Fico Gutiérrez sobre la investigación a Petro por el ‘tarimazo’

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no se guardó nada al referirse a la apertura de investigación formal contra el presidente Gustavo Petro por el polémico «tarimazo» que se llevó a cabo el pasado 21 de junio en La Alpujarra.

La investigación a Petro fue ordenada por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes tras la denuncia del concejal Alejandro De Bedout.

«El presidente Petro, el que le da tarima, el que le da micrófono y prácticamente avala esas amenazas. Estamos en manos de gente que está aliada con estructuras criminales», indicó el mandatario local.

Gutiérrez recordó que muchos de los cabecillas que participaron en el evento eran solicitados en extradición cuando fueron capturados durante su anterior administración.

«Muchas de esas personas que estaban en tarima hace unos años, cuando eran capturados por nosotros en la anterior administración, eran solicitados en extradición», señaló.

El alcalde reveló que ya envió información detallada al gobierno de Estados Unidos sobre lo ocurrido.

La investigación a Petro surge después de que el mandatario nacional invitara a cabecillas condenados de estructuras criminales como la Oficina de Envigado y La Terraza al evento de «Paz Urbana.

Todos estaban recluidos en la cárcel de Itagüí, pero se ordenó su salida temporal para participar del acto oficial.

La Comisión de Investigación y Acusación ordenó la recolección de pruebas «pertinentes, conducentes, útiles y necesarias» para verificar los hechos.

Se ofició al Inpec remitir copias de las resoluciones que autorizaron los traslados, al Ministerio de Justicia informar si tuvo conocimiento de las decisiones, y a la Presidencia certificar si se emitieron órdenes desde sus dependencias.

El concejal De Bedout, quien interpuso la denuncia, aseguró que «Petro enfrenta un proceso real, abierto y con impulso probatorio que lo tiene hoy contra las cuerdas». Agregó que se busca establecer si en el evento se usaron recursos públicos, estructuras ilegales y actos de proselitismo político disfrazados de política de paz.

Además, la Comisión compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para investigar a la senadora Isabel Zuleta, quien habría solicitado de manera irregular la salida de nueve jefes históricos de La Terraza y La Oficina, como alias ‘Tom’, ‘Vallejo’ o ‘El Grande’.

Federico Gutiérrez fue enfático en su momento al cuestionar la decisión presidencial: «Sacaron a los peores criminales, a los que generaron homicidios en la ciudad, a los que extorsionan a la gente, a los que asesinan, a los que hacen tanto daño y los pararon en una tarima».

El mandatario local concluyó con un llamado a la justicia: «Yo espero que esto no se quede en la impunidad. Se tienen que determinar todas las responsabilidades». El caso continúa generando indignación en Medellín y en el país político.

