Resumen: Dos reclusos más se entregan tras la fuga masiva de 17 presos en la cárcel de Apartadó. Suben a $10 millones la recompensa por los 15 prófugos restantes que escaparon por un hueco en la pared.

Suben la recompensa por los 17 prófugos de la cárcel de Apartadó

La Policía de Urabá intensificó la búsqueda de los delincuentes que protagonizaron una cinematográfica fuga de la cárcel municipal de Apartadó el pasado domingo.

Aunque la reacción inicial de las autoridades permitió la recaptura de un recluso el mismo día del escape, la situación sigue siendo crítica, con quince prófugos de la justicia que representan un riesgo para la seguridad de la subregión.

La evasión masiva involucró a 17 detenidos que lograron escapar del penal tras abrir un boquete en una de las paredes de las instalaciones carcelarias.

Afortunadamente, en las últimas horas, dos de estos individuos decidieron entregarse voluntariamente a las autoridades: Johan Sebastián y Luis Alejandro, quienes ya están nuevamente tras las rejas.

Lea también: Alias ‘Yeni’ cayó en Itagüí: señalada por homicidio, microtráfico y desaparición forzada

Con estas recientes entregas y la recaptura inmediata del domingo, el número de prófugos se ha reducido a quince.

Ante la gravedad del hecho y la urgencia por devolver la seguridad al municipio, la Policía Urabá anunció una importante medida. La recompensa ofrecida a la ciudadanía por información que conduzca a la localización y recaptura de los delincuentes fue duplicada, pasando de cinco a diez millones de pesos.

Esta estrategia busca incentivar la colaboración ciudadana, considerada vital para acorralar a los reclusos evadidos.

El comandante de la Policía Urabá ha hecho un llamado enfático a la comunidad para que brinde cualquier dato relevante que permita dar con el paradero de los quince criminales restantes lo antes posible.

Más noticias de Antioquia