Alias ‘Yeni’ cayó en Itagüí: señalada por homicidio, microtráfico y desaparición forzada

Resumen: Capturada en Itagüí alias 'Yeni', la joven de 22 años señalada de ser recaudadora del microtráfico y de estar involucrada en el homicidio de 'El Pri'. Recaudaba hasta $8 millones diarios.

Un importante golpe a las finanzas criminales y a las estructuras dedicadas al microtráfico se concretó en el sur del Valle de Aburrá.

La Policía Metropolitana confirmó este jueves, 16 de octubre, la captura de Yénifer, conocida en el bajo mundo como alias ‘Yeni’, una mujer de 22 años señalada de ser una pieza clave en una peligrosa red criminal.

La detención se produjo en la vereda El Pedregal de Itagüí, luego de que las autoridades fueran alertadas de su presencia, activando un operativo de búsqueda que permitió su ubicación y posterior aprehensión.

Alias ‘Yeni’ era requerida por las autoridades mediante una orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir agravado.

No obstante, las sindicaciones en su contra se extienden a crímenes de mayor impacto social, incluyendo homicidio y desaparición forzada. Uno de los casos más graves que se le imputan está directamente relacionado con la desaparición y posterior asesinato de un hombre conocido como alias ‘El Pri’, cuyo cuerpo fue hallado sepultado en un sector de Medellín.

El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana, detalló que: «Esta mujer sería la encargada de recolectar los dineros generados por el tráfico, los cuales deberían ser entregados a siete coordinadores de esta organización», manifestó el alto oficial.

Según las cifras manejadas por la red, alias ‘Yeni’ lograba recaudar la una suma de ocho millones de pesos diarios, lo que evidencia la magnitud de las operaciones de microtráfico que controlaba la estructura.

Tras su captura, Yénifer fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Luego de las audiencias preliminares correspondientes, la justicia determinó imponerle medida privativa de la libertad en un establecimiento carcelario.

La Policía destaca que, en lo que va del 2025, esta es una de las 46 capturas por orden judicial ejecutadas en Itagüí, de un total de 455 aprehensiones reportadas en el municipio durante el año.

