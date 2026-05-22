Profesores de Medellín estrenan oficinas y salas renovadas

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

La Alcaldía de Medellín continúa adelantando inversiones para fortalecer la educación pública de la ciudad, esta vez con la renovación y dotación de oficinas administrativas y salas de profesores en instituciones educativas oficiales.

Según la alcaldía, desde 2024 se han destinado más de $4.600 millones para mejorar estos espacios de trabajo, beneficiando a 164 establecimientos educativos mediante la entrega de miles de elementos de mobiliario.

La estrategia contempla la adecuación de 107 oficinas administrativas y 93 salas de profesores, con el propósito de ofrecer entornos más cómodos, funcionales y adecuados para las labores pedagógicas y administrativas de docentes y equipos directivos.

Dentro de los elementos entregados se encuentran escritorios, sillas, archivadores, mesas de juntas, cubículos de trabajo y sofás, entre otros mobiliarios destinados a fortalecer las condiciones laborales dentro de las instituciones oficiales.

En total, la Administración reportó la entrega de 5.498 elementos que hacen parte del plan de mejoramiento de infraestructura educativa que actualmente se ejecuta en Medellín.

Foto de cortesía. Foto de cortesía.

Lea también: Colapsó en el Pacífico: bloqueos tienen paralizada la vía Cali – Buenaventura

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

De acuerdo con el Distrito, la intervención busca no solo optimizar los espacios físicos, sino también aportar al bienestar y permanencia de docentes y personal administrativo, generando ambientes más dignos y modernos para el desarrollo de las actividades escolares.

Las nuevas salas de profesores hacen parte de una apuesta integral orientada a fortalecer la calidad educativa y mejorar las condiciones de quienes trabajan diariamente en los planteles oficiales de la ciudad.

La Alcaldía indicó que este tipo de acciones se complementan con otros proyectos de infraestructura y adecuación que actualmente avanzan en diferentes instituciones educativas de Medellín, con el objetivo de seguir modernizando los espacios destinados a la formación académica.

Más noticias de Medellín