Colapsó en el Pacífico: bloqueos tienen paralizada la vía Cali – Buenaventura

La vía Cali – Buenaventura continúa bloqueada este 22 de mayo debido a nuevas jornadas de protesta que mantienen paralizada la movilidad en el corredor vial que conecta el puerto sobre el Pacífico con el interior del país.

Los bloqueos se concentran principalmente en el sector de Loboguerrero, donde comunidades mineras y grupos de camioneros adelantan cierres en ambos sentidos de la carretera, generando largas filas de vehículos y fuertes afectaciones al transporte de carga y pasajeros.

La situación ha provocado un colapso en la vía Cali – Buenaventura, con decenas de tractocamiones, buses y vehículos particulares represados durante varias horas. Conductores reportaron extensas demoras mientras las autoridades intentan mediar con los manifestantes para lograr la reapertura del corredor.

Lea también: ¡Bombazo! Nacional estaría a punto de venderle a uno de sus mejores jugadores al Liverpool de Inglaterra

Además del impacto sobre la movilidad, gremios del transporte y sectores comerciales alertaron sobre las pérdidas económicas que estaría dejando la interrupción del tránsito en esta importante conexión vial del país.

Las autoridades mantienen presencia en la zona y continúan adelantando diálogos con los manifestantes para tratar de alcanzar acuerdos que permitan habilitar nuevamente el paso sobre la vía al Pacífico.

Mientras avanzan las conversaciones, el panorama en Loboguerrero sigue siendo complejo debido a la alta congestión vehicular y la acumulación de carga represada sobre el corredor.

Hasta el momento no se ha confirmado una hora estimada para el restablecimiento total de la movilidad.

Más noticias de Colombia