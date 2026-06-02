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Resumen: Investigan una agresión a docente en un colegio de Rionegro. La profesora sufrió fracturas tras un altercado con padres de familia dentro de un salón de clases.

Escándalo en colegio de Rionegro: Docente terminó con fracturas tras altercado con los padres

Las autoridades de Rionegro adelantan una investigación para esclarecer un caso de agresión a docente ocurrido en la Institución Educativa, ubicada en la vereda La Playa, donde una profesora resultó lesionada tras una confrontación con padres de familia dentro de un salón de clases.

El incidente se registró durante la mañana del pasado 29 de mayo y quedó grabado en varios videos que posteriormente comenzaron a circular en redes sociales.

En las imágenes se observa una discusión entre la docente y dos acudientes, mientras varios estudiantes permanecían dentro del aula presenciando lo sucedido.

De acuerdo con información entregada por la Alcaldía de Rionegro, la situación derivó en la caída de la docente, quien sufrió fracturas y tuvo que recibir atención médica especializada.

Las autoridades no han revelado oficialmente qué originó el conflicto, aunque confirmaron que el caso está siendo analizado para establecer responsabilidades.

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La agresión a docente generó preocupación entre la comunidad educativa debido a que los hechos ocurrieron en presencia de menores de edad y dentro de un espacio destinado al aprendizaje. Tras la confrontación, otros profesores y miembros de la institución intervinieron para evitar que la situación continuara escalando.

La Secretaría de Educación de Rionegro rechazó lo ocurrido y reiteró que los establecimientos educativos deben ser entornos seguros para estudiantes, docentes, directivos y familias.

Además, informó que se activaron los protocolos correspondientes para acompañar el proceso de esclarecimiento.

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