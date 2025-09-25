Resumen: Profesor Jhon fue condenado a 17 años en Itagüí por explotación sexual de un menor. Fiscalía reveló cómo ocurrieron los hechos.

Profesor de Itagüí fue condenado por abusar de un menor: destapan detalles escalofriantes

Un profesor fue condenado a 17 años de cárcel por el delito de demanda de explotación sexual y comercial con menor de 18 años, en hechos ocurridos en el municipio de Itagüí, al sur del Valle de Aburrá.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el profesor Jhon aprovechó la confianza de un joven de 17 años para cometer los actos en mayo de 2023.

Según el proceso judicial, el docente de 39 años ofreció dinero y objetos a cambio de que el menor le permitiera tocarlo durante un refuerzo académico.

La víctima, quien se encontraba bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), fue vulnerada en un contexto de mayor fragilidad, lo que agravó la situación ante la justicia.

El profesor, capturado el 31 de octubre de 2023, deberá cumplir la condena en un centro carcelario que será definido por el Inpec.

La sentencia fue dictada tras comprobarse que los abusos se extendieron durante dos semanas y que existió aprovechamiento de la condición de indefensión del adolescente.

Las autoridades insisten en que, frente a cualquier señal de abuso, la denuncia inmediata es clave para frenar estos delitos y evitar que más niños sean víctimas.

