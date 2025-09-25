David Luna se consolida como el líder del centro que más crece, según Ránking Digital

Resumen: Los resultados son un espaldarazo para la campaña de David Luna, que se ha posicionado con el rótulo de la independencia y la unidad

Un reciente estudio digital practicado con herramientas de alto nivel ha arrojado resultados sorprendentes en el panorama político colombiano. El análisis, realizado por la firma Analizar & Lombana, posiciona a David Luna como el candidato de centro con mayor impacto digital, superando a figuras como Sergio Fajardo y Claudia López.

El estudio, que se llevó a cabo entre el 14 y el 23 de septiembre de este año, no es una encuesta tradicional, sino un «ranking digital con inteligencia artificial». La herramienta, que cuenta con 10 criterios y 4 ejes de análisis, mide el impacto digital de los principales candidatos a partir de la emocionalidad que se vive en las redes sociales. Con un alcance de 66 millones de interacciones, el estudio ofrece una comprensión profunda del comportamiento electoral en el mundo digital.

Así está El Centro

Según el «ranking» digital, a septiembre de 2025, los candidatos de centro se encuentran en las siguientes posiciones:

David Luna: 40 %

40 % Sergio Fajardo: 39,3 %

39,3 % Claudia López: 13,9 %

13,9 % Juan Manuel Galán: 12 %

Los resultados son un espaldarazo para la campaña de David Luna, que se ha posicionado con el rótulo de la independencia y la unidad, buscando solucionar los problemas del gobierno actual sin entrar en peleas ni malos tratos. Su reto, sin embargo, es lograr en un país polarizado un mensaje que conecte con la ciudadanía.

El estudio también reveló el top 10 de las figuras con mayor impacto digital en el país:

Abelardo de la Espriella: 34 % Daniel Quintero: 29 % María Fernanda Cabal: 14,6 % Vicky Dávila: 12,2 % David Luna: 11,8 % Miguel Uribe Londoño: 11,7 % Germán Vargas Lleras: 10,8 % Sergio Fajardo: 10,7 % Iván Cepeda: 9,7 % Roy Barreras: 8,5 %

La presencia de Abelardo de la Espriella en la primera posición es una muestra de que las figuras más polémicas y controversiales son las que mayor impacto tienen en el mundo digital. El estudio es un llamado de atención a los candidatos que no han logrado conectar con la ciudadanía en las redes sociales y que, por ende, pierden la oportunidad de llegar a un público más amplio.