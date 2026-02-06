Resumen: José fue enviado a la cárcel por el homicidio de un profesor universitario en el cerro El Volador de Medellín. Los ladrones usaron sus tarjetas bancarias.

Cárcel para implicado en asesinato de un profesor en el cerro El Volador

La Fiscalía General de la Nación logró un avance significativo en el esclarecimiento del asesinato del profesor universitario James, un crimen que conmocionó a Medellín en octubre de 2024.

Según el ente acusador, la víctima fue conducida bajo amenazas hasta un sendero peatonal en el cerro El Volador, donde fue despojado de sus pertenencias.

La investigación detalla que los delincuentes buscaban no solo el celular del profesor, sino también sus claves financieras para saquear sus cuentas bancarias. En medio de la intimidación, se produjo un forcejeo entre la víctima y sus agresores, momento en el cual el docente fue atacado con un arma blanca de manera mortal.

El cuerpo de James fue hallado en la zona boscosa, mientras que los responsables fueron rastreados tras utilizar las tarjetas robadas para realizar retiros de dinero en diversos cajeros automáticos de la ciudad.

A pesar de las pruebas presentadas, José no aceptó los cargos de homicidio agravado y hurto calificado. Sin embargo, un juez de control de garantías consideró que el procesado representa un peligro para la sociedad, especialmente tras conocerse que el mismo día del asesinato, otro ciudadano fue asaltado y herido en condiciones similares en el mismo sector, presuntamente por el mismo grupo criminal que protagonizó el fatal forcejeo con el profesor.

La Fiscalía continúa con las labores de inteligencia para identificar a los demás cómplices que participaron en el asalto y posterior muerte del académico.

