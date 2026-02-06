Resumen: La Corte Suprema de Colombia avaló la extradición de Dayonis Orozco, presunto asesino de un carabinero en Chile e integrante del Tren de Aragua.

¡A rendir cuentas! Corte Suprema da luz verde para extraditar a Dayonis, miembro del Tren de Aragua a Chile

La justicia colombiana ha dado un paso definitivo en la lucha contra el crimen transnacional. En un radicado divulgado este viernes 6 de febrero, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable para la extradición de Dayonis Junior Orozco Castillo hacia Chile.

El ciudadano venezolano, de 29 años, es señalado por las autoridades como un peligroso integrante del “Tren de Aragua” y el presunto autor material del asesinato del mayor de Carabineros, Emmanuel Sánchez, ocurrido en abril de 2024.

El alto tribunal determinó que la solicitud presentada por el Gobierno de Chile cumple estrictamente con los requisitos de ley y los tratados vigentes.

Según el radicado, los delitos de homicidio, secuestro y organización criminal por los que se le investiga en Chile también están tipificados en la legislación colombiana, lo que allana el camino para su entrega.

Orozco Castillo había sido capturado en Popayán tras una fuga que atravesó cinco países, utilizando identidades falsas para intentar llegar a Venezuela y evadir la circular roja de Interpol.

La peligrosidad de Orozco no es menor; las autoridades chilenas lo vinculan con una facción del Tren de Aragua dedicada al robo violento y homicidios selectivos.

Además, se investiga su posible relación con el mediático caso del exmilitar Ronald Ojeda. Durante su detención en el terminal de transportes de Popayán, el sujeto portaba documentación apócrifa, pero el cotejo dactilar y la labor de inteligencia permitieron confirmar que se trataba del hombre que disparó al menos 14 veces contra el uniformado chileno cuando este intentaba frustrar un robo.

Aunque el concepto de la Corte Suprema es favorable, la entrega física del detenido queda ahora en manos del presidente Gustavo Petro.

El mandatario deberá firmar la resolución definitiva en los próximos días para que Orozco sea trasladado desde su centro de reclusión hacia territorio chileno bajo estrictas medidas de seguridad.

