Hallan muerto a profesor desaparecido en Bogotá: salió al gimnasio y nunca volvió

Resumen: Hallaron el cuerpo del profesor desaparecido Kevin Santiago, profesor de 31 años reportado como desaparecido en Kennedy, Bogotá.

Las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de Kevin Santiago, el profesor desaparecido desde el pasado 20 de mayo en la localidad de Kennedy, en Bogotá.

De acuerdo con información entregada por allegados y fuentes de Medicina Legal, el cuerpo del docente de 31 años ingresó a la entidad el pasado viernes 22 de mayo para el respectivo procedimiento forense.

Aunque inicialmente la familia fue citada por la Fiscalía para recibir la confirmación oficial y más detalles del caso este martes 26 de mayo, Medicina Legal ya habría corroborado plenamente su identidad.

Kevin Santiago trabajaba como profesor de informática y tecnología en la Institución Educativa Santiago de las Atalayas, ubicada en Bosa. La desaparición del profesor desaparecido generó consternación entre estudiantes, familiares, vecinos y compañeros de trabajo, quienes durante el fin de semana realizaron una velatón y un plantón para exigir respuestas sobre su paradero.

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Según relató su madre, Marta Garzón, el último contacto con Kevin ocurrió el 20 de mayo. En ese momento, el joven le respondió que se encontraba en un gimnasio SmartFit de Kennedy Central. Horas después dejó de contestar mensajes y posteriormente su teléfono celular fue apagado.

La familia aseguró que no tenía conocimiento de amenazas, conflictos o deudas que pudieran explicar lo ocurrido. Mientras tanto, la Fiscalía indicó que la investigación continúa para esclarecer las circunstancias de la muerte y ubicar la motocicleta en la que el docente se movilizaba el día de su desaparición.

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