Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Hallan muerto a profesor desaparecido en Bogotá: salió al gimnasio y nunca volvió

    La búsqueda terminó de la peor manera. Las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo del profesor desaparecido en Kennedy.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Hallan muerto a profesor desaparecido en Bogotá: salió al gimnasio y nunca volvió
    Fotos sacadas de redes sociales.
    Hallan muerto a profesor desaparecido en Bogotá: salió al gimnasio y nunca volvió

    Resumen: Hallaron el cuerpo del profesor desaparecido Kevin Santiago, profesor de 31 años reportado como desaparecido en Kennedy, Bogotá.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de Kevin Santiago, el profesor desaparecido desde el pasado 20 de mayo en la localidad de Kennedy, en Bogotá.

    De acuerdo con información entregada por allegados y fuentes de Medicina Legal, el cuerpo del docente de 31 años ingresó a la entidad el pasado viernes 22 de mayo para el respectivo procedimiento forense.

    Aunque inicialmente la familia fue citada por la Fiscalía para recibir la confirmación oficial y más detalles del caso este martes 26 de mayo, Medicina Legal ya habría corroborado plenamente su identidad.

    Kevin Santiago trabajaba como profesor de informática y tecnología en la Institución Educativa Santiago de las Atalayas, ubicada en Bosa. La desaparición del profesor desaparecido generó consternación entre estudiantes, familiares, vecinos y compañeros de trabajo, quienes durante el fin de semana realizaron una velatón y un plantón para exigir respuestas sobre su paradero.

    Lea también: ¡Fuerza Pública desmiente alarmas de caos! Mindefensa descarta estallido social tras las elecciones

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    Según relató su madre, Marta Garzón, el último contacto con Kevin ocurrió el 20 de mayo. En ese momento, el joven le respondió que se encontraba en un gimnasio SmartFit de Kennedy Central. Horas después dejó de contestar mensajes y posteriormente su teléfono celular fue apagado.

    La familia aseguró que no tenía conocimiento de amenazas, conflictos o deudas que pudieran explicar lo ocurrido. Mientras tanto, la Fiscalía indicó que la investigación continúa para esclarecer las circunstancias de la muerte y ubicar la motocicleta en la que el docente se movilizaba el día de su desaparición.

    Más noticias de Bogotá


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Jardín Infantil Buen Comienzo Chambacú

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.