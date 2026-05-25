¡Fuerza Pública desmiente alarmas de caos! Mindefensa descarta estallido social tras las elecciones

Resumen: El Ministerio de Defensa descartó los rumores de un estallido social en el país y anunció una ofensiva total contra el fraude en las elecciones presidenciales.

A pocos días de que los ciudadanos acudan a las urnas para definir el futuro político del país en la jornada presidencial de este domingo 31 de mayo, las Fuerzas Militares y el Ministerio de Defensa enviaron un parte de tranquilidad y orden público a toda la nación.

El Gobierno Nacional desmintió de manera categórica los rumores y cadenas de desinformación que circulaban en diversos sectores políticos sobre un supuesto plan de disturbios generalizados.

Las autoridades confirmaron que mantienen una estricta ofensiva en todo el territorio para garantizar el normal desarrollo de los comicios y neutralizar cualquier intento de sabotaje en la jornada de elecciones.

El alto mando militar fue enfático al señalar que los reportes de inteligencia descartan por completo anomalías graves en las principales cabeceras urbanas.

“No es cierto que haya un estallido social, no es cierto que haya un estallido motivado a la violencia”, aclaró el uniformado a cargo del reporte, quien recordó que el éxito del Plan Democracia ya quedó demostrado en las recientes elecciones de Congreso, las cuales culminaron con cero acciones terroristas.

Bajo esa misma línea de ofensiva judicial y despliegue de tropas, los voceros reiteraron que la manifestación pública es un derecho constitucional protegido, siempre y cuando se realice de manera pacífica y sin vulnerar la movilidad ni la vida de los demás colombianos.

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Por su parte, el ministro de Defensa advirtió que el verdadero foco de atención y riesgo para el día de las elecciones no está en los disturbios callejeros, sino en las mafias que intentan corromper los resultados en las mesas de votación.

De acuerdo con el jefe de la cartera, los esfuerzos de la Fuerza Pública se concentrarán en perseguir delitos como el voto fraudulento, la alteración de tarjeteros y el constreñimiento al sufragante en las zonas rurales.

El Gobierno Nacional concluyó que mantendrá el monitoreo en tiempo real desde los puestos de mando unificado, asegurando que el país continuará su marcha institucional en completa calma.

Tras el balance positivo de las elecciones de Congreso, donde se reportaron cero acciones violentas, la Fuerza Pública mantiene su ofensiva contra cualquier amenaza que pretenda sabotear la elección presidencia del próximo domingo, incluidos los delitos electorales. «Está el… pic.twitter.com/XBRAsBpLQC — Mindefensa (@mindefensa) May 25, 2026

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