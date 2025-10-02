Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Profesor de universidad de artes en Cali, José Fener Castaño Carmona, fue condenado a 14 años y 4 meses de prisión por el abuso sexual y acoso de nueve estudiantes entre 2014 y 2022.

Condenan a profesor de universidad de Cali por abusar sexualmente de nueve estudiantes

Un juez penal de conocimiento de Cali, Valle del Cauca, condenó a 14 años y 4 meses de prisión contra José Fener, un profesor de universidad, por abuso sexual de nueve de sus estudiantes entre 2014 y 2022.

La Fiscalía General de la Nación informó que el profesor fue hallado responsable de los delitos de acto sexual violento agravado y acoso sexual, y deberá cumplir la pena en un establecimiento carcelario.

La investigación reveló que Castaño Carmona se valió de su posición de autoridad y dominio durante las clases de actuación para realizar insinuaciones íntimas y tener comportamientos indebidos de tipo sexual con varias de sus alumnas, conductas que se prolongaron durante ocho años.

Este fallo es un paso significativo para el movimiento estudiantil que ha denunciado la situación.

«Nosotros hemos venido luchando para que se haga justicia, muchos profesores están vinculados a estos hechos y poco a poco la justicia nos está dando la razón, muchos docentes se aprovecharon de su rol y muchas estudiantes fueron víctimas», declaró una de las líderes del consejo estudiantil de la institución.

La condena conocida es de primera instancia, por lo que el docente aún puede apelar la decisión judicial.

Este caso hace parte de un contexto más amplio, pues se ha conocido que desde hace tres años existen más de 70 denuncias contra profesores de esta institución de educación superior, lo que subraya una problemática persistente en el sector.

