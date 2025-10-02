Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un juez de Bogotá envía a la cárcel a dos militares y una civil por un caso de infiltración que expuso información reservada de la seguridad presidencial de Petro y de operativos contra el Tren de Aragua.

Juez ordena cárcel para dos militares y una mujer acusados de filtrar información presidencial

Tras varios días de audiencias, un juez de control de garantías de Bogotá ordenó medida de aseguramiento en la cárcel contra el mayor Pedronel Jiménez Cárdenas, el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva y la civil Luisa Fernanda.

Los tres son señalados por la Fiscalía General de la Nación de participar en un entramado ilegal que habría obtenido y revelado información reservada y de seguridad nacional.

La determinación judicial concluyó que los procesados representan un peligro para la sociedad dada la gravedad de los cargos y que podrían evadir el accionar de la justicia si se les concedía la detención domiciliaria.

La Fiscalía indicó que los militares y la civil, quien presuntamente se hacía pasar por capitana, lograron infiltrar operaciones en contra de estructuras delincuenciales en Bogotá y Cundinamarca, poniendo en riesgo la seguridad nacional.

La Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, simulación de investidura, revelación de secreto y fraude procesal.

El director contra las Organizaciones Criminales, Nelson Andrés Escobar, explicó que la mujer «asumió funciones exclusivas de los oficiales, ingresó a reuniones interinstitucionales y accedió a información de carácter reservado, secreto y ultrasecreto».

Por estos mismos hechos, la Procuraduría General abrió una indagación disciplinaria contra los dos militares, señalando que el mayor Jiménez habría ordenado que se entregara a la civil el compilador de operaciones, un documento con información sensible sobre el día a día y las rutas del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, un hecho que puso en riesgo la seguridad de los altos dignatarios.

