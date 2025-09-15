Resumen: Un profesor condenado a 16 años de prisión por violar a una alumna en una escuela rural de El Bagre, Antioquia.

Profesor fue condenado por violar a una estudiante en El Bagre, Antioquia

Condenaron a 16 años de cárcel a un profesor por violar a una estudiante de 18 años de edad, en el municipio de El Bagre, Antioquia.

Según las investigaciones, el docente Jefferson, de 41 años, cogió a la fuerza a una de sus alumnas, de 18 años, y la violó en una institución rural del municipio.

La sentencia se logró después de que la Fiscalía General de la Nación presentara contundentes pruebas que demostraron la responsabilidad del docente en los hechos.

Según la investigación, el ataque ocurrió en la noche del 2 de abril de 2024, cuando el profesor abordó a la víctima y la llevó a una zona poco iluminada del colegio, donde la agredió sexualmente.

Este docente, quien fue capturado en mayo de 2024, ahora deberá cumplir su sentencia en un centro penitenciario.

La condena sirve como un mensaje claro de que la justicia no tolerará actos de violencia sexual, especialmente cuando se cometen en un espacio que debería ser seguro y por parte de una persona que gozaba de una posición de autoridad.

