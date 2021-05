En video quedó registrado el momento en que un profesor de la Universidad del Rosario, obligó a una de sus estudiantes a salir de la clase virtual que dictaba porque su foto de perfil era alusiva a la situación que atraviesa el país en medio del paro nacional.

El hecho se presentó en horas de la mañana de este martes 04 de mayo, con estudiantes pertenecientes a la facultad de jurisprudencia.

La estudiante, identificada como María Camila Guerrero, tenía como foto de perfil una imagen que decía: «Que difícil estudiar mientras matan a mi pueblo», a lo que el docente Edgar Augusto Ramírez Baquero, reaccionó de forma alterada, pidiéndole que quitara la imagen de inmediato.

«No me gusta esa foto de perfil, puede ser lo que sea. Yo no quiero volcar sobre ustedes ningún tipo de sesgo, yo no estoy aquí para meterles dogmas o para adoctrinarlos en ningún sentido», argumentó el docente.

Frente a sus argumentos, la estudiante manifestó que la imagen hace alusión a lo que está pasando en el país y que esta es «una forma muy válida de manifestarse».

En ese instante, el docente reacciona de forma exaltada, utilizando gritos y palabras groseras hacia la estudiante exigiéndole que quite la imagen y acto seguido le pide que se retire de la clase.

«¿Usted cree que soy tan imbécil que no sé lo que está pasando afuera?, ¿Eso es lo que usted cree que soy un idiota?, vaya manifiéstese allá afuera pero aquí no», le grita el docente a la joven quien finalmente se ve obligada a abandonar la clase.

Al respecto, la Universidad del Rosario se pronunció a través de su cuenta de Twitter rechazando el hecho.

“Como Universidad rechazamos toda manifestación de violencia y discriminación. Es inaceptable lo ocurrido en clase con uno de nuestros profesores en la mañana de hoy. Reiteramos el mensaje de nuestro comunicado institucional de promover el respeto por la diversidad y propiciar espacios de diálogo sobre los desafíos de Colombia. Reconocemos que todos somos diferentes, pero nunca indiferentes a la realidad de nuestro país”, fue el comunicado de la institución.

Así se refirió el profesor a la estudiante por su foto de perfil:

El profesor Edgar Augusto Ramirez Vaquero, de Derecho Civil Sucesiones de la @URosario, hace un ataque directo verbal, cuestionando y casi que obligando a la estudiante Maria Camila Guerrero, activista, a que quite una foto acerca del paro “porque no le gusta leerla”. pic.twitter.com/8cLSdii50I — (@MenitaBowie) May 4, 2021

