    Tejiendo Hogares capacita a 600 profesionales en prevención de violencia sexual

    Profesionales de salud y educación en Medellín se capacitaron para detectar y prevenir violencias sexuales a tiempo.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Tejiendo Hogares capacita a 600 profesionales en prevención de violencia sexual

    Resumen: Cerca de 600 profesionales de Medellín Te Quiere Saludable fueron capacitados por Tejiendo Hogares en prevención de violencias sexuales y activación de rutas.

    En un esfuerzo contundente por proteger la integridad de los más pequeños, cerca de 600 profesionales del programa “Medellín Te Quiere Saludable” se unieron a una jornada de alta cualificación técnica enfocada en la prevención de las violencias sexuales.

    El espacio, diseñado para afianzar la identificación temprana de riesgos en niñas, niños, adolescentes y jóvenes, busca que el personal de primera línea tenga las herramientas necesarias para actuar antes de que ocurran tragedias.

    La jornada fue liderada por la estrategia “Tejiendo Hogares”, del Despacho de la Primera Dama, en una articulación clave con la Secretaría de Salud. Durante el encuentro, se profundizaron temáticas vitales como la detección de señales de alerta en entornos familiares, educativos y comunitarios, además del abordaje inicial mediante la escucha activa y el cuidado emocional para garantizar la no revictimización de los menores.

    Este enfoque integral permite que la ruta de atención se active de forma oportuna y coordinada con los sectores de protección.

    Dentro del nutrido grupo de asistentes se encontraban psicólogos que operan en colegios y hogares, profesionales de enfermería, expertos del componente ambiental y equipos de apoyo psicosocial.

    Con este despliegue de conocimiento, la ciudad busca que la prevención no sea solo una palabra, sino una acción constante en cada rincón del territorio, fortaleciendo el rol institucional dentro de las rutas de protección vigentes.

    Este tipo de iniciativas reafirma el compromiso de la alcaldía por convertir a Medellín en un entorno seguro, donde la articulación intersectorial sea la base para detectar y denunciar a tiempo cualquier vulneración de derechos.

    La capacitación continua de estos equipos de apoyo comunitario asegura que la red de protección de la ciudad esté más alerta y preparada que nunca.

    Tejiendo Hogares capacita a 600 profesionales en prevención de violencia sexual

    Foto de cortesía.

    Tejiendo Hogares capacita a 600 profesionales en prevención de violencia sexual

    Foto de cortesía.

    Tejiendo Hogares capacita a 600 profesionales en prevención de violencia sexual

    Foto de cortesía.

