Resumen: Una mujer adulta mayor falleció en la mañana de este 11 de febrero tras ser arrollada en la Avenida 80 con San Juan. El siniestro generó caos vial en el occidente de Medellín.

Tragedia en la Avenida 80: Adulta mayor perdió la vida tras ser arrollada cerca de San Juan

La mañana de este miércoles 11 de febrero se presentó un trágico accidente que ha conmocionado a los transeúntes. Según los primeros reportes de las autoridades, una adulta mayor falleció tras ser arrollada por un vehículo en la Avenida 80 con calle 44, justo a la salida del deprimido de San Juan, en sentido sur-norte.

Aunque las causas exactas están bajo investigación, se presume que la mujer habría intentado cruzar la vía sin percatarse presuntamente de la velocidad del tráfico.

El impacto fue de tal magnitud que, a pesar de la llegada de los organismos de socorro, la víctima perdió la vida en el lugar de los hechos.

El cuerpo de la mujer quedó tendido sobre el asfalto mientras las autoridades de movilidad y la Policía Judicial adelantaban las labores de inspección técnica al cadáver.

Debido a este lamentable siniestro, la movilidad en la Avenida 80 se vio afectada durante las primeras horas de la mañana, registrándose cierres parciales y tráfico lento.

La Secretaría de Movilidad de Medellín hizo un llamado urgente a la precaución, recordando la importancia de utilizar los puentes y pasos peatonales autorizados, así como respetar los límites de velocidad para evitar nuevas tragedias en las vías.

Por ahora, se espera el reporte oficial de Medicina Legal para la identificación plena de la adulta mayor.

