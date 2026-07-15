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Resumen: Medellín fortalece los entornos protectores en los colegios oficiales. Un total de 288 profesionales recibieron capacitación para acompañar a estudiantes, docentes y familias durante el segundo semestre del año.

¡Más protección para los estudiantes! Medellín capacitó a 288 profesionales para fortalecer la convivencia escolar

La estrategia de entornos protectores en las instituciones educativas de Medellín se fortalece de cara al segundo semestre de 2026.

La Alcaldía capacitó a 288 profesionales del Programa Escuela Entorno Protector para reforzar sus conocimientos y mejorar el acompañamiento que brindan a estudiantes, docentes y familias en los colegios oficiales de la ciudad.

La actualización tuvo como objetivo unificar criterios técnicos, pedagógicos y operativos para responder de manera más oportuna a las situaciones que afectan la convivencia escolar y el bienestar de niñas, niños y adolescentes.

Según explicó la secretaria de Educación, Carolina Franco Giraldo, el proceso permitió compartir estrategias y experiencias que facilitarán el acompañamiento frente a los principales retos que enfrentan las comunidades educativas.

Además, destacó que el propósito es garantizar que los estudiantes encuentren en sus instituciones un equipo preparado para orientarlos y brindarles apoyo cuando lo requieran.

Durante dos jornadas de formación, los participantes profundizaron en la implementación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, la promoción de los derechos humanos, el cuidado de la salud mental, la prevención de las violencias, el fortalecimiento del liderazgo estudiantil y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas.

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También recibieron lineamientos para articular su trabajo con programas institucionales como Tejiendo Hogares.

La alcaldía señaló que esta estrategia busca prevenir riesgos psicosociales mediante un enfoque pedagógico, psicosocial e interinstitucional, entendiendo que problemáticas como las afectaciones en salud mental, las violencias y el consumo de sustancias requieren una atención integral.

Con esta capacitación, los equipos del Programa Escuela Entorno Protector iniciarán el segundo semestre con herramientas actualizadas para continuar consolidando entornos protectores en las instituciones educativas y contribuir a que los colegios sean espacios seguros, inclusivos y favorables para el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes.

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