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Resumen: La vivienda de Lamine Yamal fue blanco de un intento de robo en Esplugues de Llobregat, Barcelona, pocas horas después del partido entre España y Francia. Los sospechosos huyeron tras ser detectados por el equipo de seguridad del futbolista y las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

¡Intentaron entrar a su casa! Lamine Yamal fue blanco de un intento de robo tras el partido España-Francia

La vivienda del futbolista español Lamine Yamal fue blanco de un intento de robo durante la madrugada de este miércoles en Esplugues de Llobregat, municipio del área metropolitana de Barcelona. La rápida reacción del equipo de seguridad privada del jugador frustró el ingreso de los sospechosos antes de que lograran acceder al inmueble.

El hecho ocurrió pocas horas después del partido entre las selecciones de España y Francia, en el que el atacante del FC Barcelona tuvo participación.

De acuerdo con información divulgada por EFE, el sistema de vigilancia de la residencia detectó movimientos sospechosos en los alrededores de la propiedad, lo que permitió activar el protocolo de seguridad y alertar de inmediato a las autoridades.

Las cámaras captaron a los sospechosos

Según medios españoles, uno de los vigilantes observó a través del circuito cerrado de videovigilancia a dos personas con pasamontañas que, presuntamente, habían escalado uno de los muros perimetrales con la intención de ingresar a la vivienda.

Al percatarse de que habían sido descubiertos, los sospechosos huyeron del lugar sin lograr entrar al inmueble.

El intento de robo ocurrió hacia las 4:00 de la madrugada, momento en el que el personal de seguridad notificó a los Mossos d’Esquadra sobre lo sucedido.

La Policía abrió una investigación

Tras recibir el aviso, agentes de la Policía autonómica de Cataluña se desplazaron hasta la residencia para realizar la inspección correspondiente e iniciar las primeras diligencias.

El caso quedó en manos de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d’Esquadra, que adelanta las pesquisas por un presunto delito de robo con fuerza en grado de tentativa.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas capturadas.

En declaraciones recogidas por AFP, un portavoz de los Mossos confirmó el hecho al señalar:

«Ha habido una tentativa» de robo «en un domicilio en Esplugues de Llobregat», aunque explicó que no podía revelar la identidad del propietario de la vivienda por razones de privacidad.

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Investigan si hubo más viviendas afectadas

Los investigadores también buscan establecer si este caso guarda relación con otros intentos de robo registrados durante la misma madrugada en la urbanización donde reside el futbolista.

Según la información disponible, en ese sector se reportaron otros hechos similares, por lo que las autoridades tratan de determinar si los delincuentes tenían como objetivo la vivienda de Lamine Yamal o si hacían parte de una serie de robos en la zona.

Los Mossos d’Esquadra también informaron que investigan un robo con fuerza ocurrido en otro inmueble ubicado en las inmediaciones de la residencia del jugador.

El caso reabre el debate sobre la seguridad de los futbolistas

Aunque el intento de robo no dejó personas lesionadas ni se reportó el hurto de pertenencias, el episodio vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la seguridad de los deportistas de élite, cuyas viviendas han sido objetivo de bandas dedicadas a este tipo de delitos.

En los últimos años, futbolistas como Karim Benzema, Rodrygo y Dani Carvajal también denunciaron robos en sus residencias.

Además, la vivienda donde ocurrió el intento de asalto es conocida porque anteriormente perteneció al exfutbolista Gerard Piqué y a la cantante colombiana Shakira, cuando ambos residían en Barcelona.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades continúan recopilando pruebas para identificar a los responsables y establecer si los distintos intentos de robo registrados esa madrugada hacen parte de una misma acción delictiva.