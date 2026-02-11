¡Producía dos toneladas semanales! Autoridades destruyen enorme laboratorio de cocaína en Guadalupe, Antioquia

Resumen: En Guadalupe, Antioquia, las autoridades destruyeron un laboratorio clandestino de cocaína con capacidad para producir hasta dos toneladas semanales. La operación conjunta permitió incautar 2.755 kilogramos de droga, insumos y maquinaria, afectando significativamente al GAO-r 36 y evitando la circulación de 2,75 millones de dosis hacia Centroamérica y Estados Unidos.

En una operación conjunta entre las Fuerzas Armadas colombianas, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), fue desmantelado un sofisticado laboratorio clandestino de clorhidrato de cocaína en la vereda San Pablo de Caney, municipio de Guadalupe, norte de Antioquia.

El complejo —ubicado en zonas boscosas y de difícil acceso— funcionaba de manera permanente y tenía capacidad para procesar hasta dos toneladas de cocaína por semana, lo que lo convierte en uno de los laboratorios de mayor tamaño detectados en los últimos años. Durante la operación se incautaron 2.755 kilogramos de cocaína y una gran cantidad de precursores químicos y equipos industriales.

Una estructura criminal transnacional

Según los informes oficiales, el laboratorio operaba bajo una organización criminal independiente, estrechamente vinculada al Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r), estructura 36 del Bloque Magdalena Medio – Gentil Duarte, liderada por un cabecilla conocido como Chéjo o Alejandro. Además de producir cocaína, esta estructura coordinaba la logística para trasladarla hacia mercados internacionales.

Las investigaciones indican que la droga no se consumía localmente. Era transportada por tierra en camiones de carga hasta la costa Caribe, y desde La Guajira era embarcada en lanchas rápidas tipo Go-Fast con destino a Centroamérica y luego a Estados Unidos.

Equipos y sustancias incautadas

En el laboratorio se hallaron numerosos insumos químicos y maquinaria especializada para el procesamiento del alcaloide, entre ellos:

• Acetona (792 galones)

• Solventes (158 galones)

• Gasolina (84,5 galones)

• Soda cáustica (50 kg)

• Ácido sulfúrico (20 galones)

También se requisaron equipos industriales que permitían la producción continua de la droga, como una planta eléctrica con transformadores, múltiples hornos microondas, prensas hidráulicas, un sistema de prensado al vacío y resistencias conocidas como “gusanos” para calentamiento y extracción del producto.

Impacto en las finanzas del crimen organizado y acción contra el narcotráfico

El coronel Andrés Felipe Valencia Velásquez, comandante de la Brigada Contra el Narcotráfico N.º 1 del Ejército Nacional, explicó que las rutas de salida de la droga estaban cuidadosamente planificadas desde las zonas montañosas hasta la costa Caribe, donde era preparada para su transporte al exterior.

Según las autoridades, con la destrucción del laboratorio se evitó la circulación de aproximadamente 2.750.000 dosis de cocaína, lo que representa un golpe económico superior a 99 millones de dólares, equivalentes a cerca de 363.000 millones de pesos colombianos, afectando de manera significativa los recursos de esta estructura criminal.

La operación forma parte del Plan de Campaña Operacional Ayacucho Plus 2023–2026 y de la ofensiva unificada contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Las autoridades destacaron que este desmantelamiento constituye un golpe directo a la cadena de suministro internacional de cocaína.