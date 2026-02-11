Resumen: La Gobernación de Antioquia, en coordinación con alcaldes y la Fuerza Aérea, movilizó helicópteros, vacunas, kits de aseo y toldillos para atender a las familias afectadas por las fuertes lluvias en Urabá, mientras avanza la recuperación de servicios públicos y se elaboran planes de reconstrucción para los municipios más golpeados.

Gobernación moviliza helicópteros, vacunas y ayuda a los municipios más afectados por las lluvias en Urabá

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, sostuvo este miércoles una reunión con los alcaldes de Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá y Turbo, los municipios más afectados por las fuertes lluvias registradas en la última semana, con el objetivo de coordinar soluciones inmediatas para la población y atender las necesidades más urgentes.

Durante el encuentro, Rendón destacó la atención a las zonas rurales que quedaron incomunicadas, asegurando que la Gobernación contrató helicópteros y trabajó de la mano con la Fuerza Aérea para garantizar que ningún poblador se quedara sin asistencia humanitaria.

“Desde el día uno hemos estado trabajando directamente con los alcaldes. Hemos cubierto la emergencia y llevado kits de aseo y ayuda humanitaria a todos los pobladores que lo han requerido. El monitoreo constante nos ha permitido hacer ajustes cuando ha sido necesario”, señaló el gobernador.

En el marco de esta coordinación, cerca de media tonelada de vacunas fueron trasladadas vía aérea al Urabá antioqueño, incluyendo inmunizaciones contra hepatitis B, difteria, tos ferina, polio, rotavirus, neumococo, triple viral, hepatitis A, COVID-Pfizer, virus respiratorio sincitial, fiebre amarilla y tuberculosis.

Además, la Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia entregó mil toldillos a la Alcaldía de Necoclí para atender a las familias damnificadas. La Secretaría mantiene en territorio a 22 profesionales y personal de asistencia en salud, verificando condiciones de riesgo y acompañando a la población afectada.

En materia de servicios públicos, el gobernador se reunió con el alcalde Federico Gutiérrez, presidente de la Junta Directiva de EPM, para buscar soluciones y alternativas que permitan llevar gas natural a los municipios de Arboletes y San Juan de Urabá, priorizando la recuperación de este servicio esencial en la región.

Paralelamente, las alcaldías avanzan con sus Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, en coordinación con el Dagran y otras dependencias de la Gobernación, elaborando los Planes de Acción Específico para la Recuperación (PAER). Estos planes contemplan inversiones en infraestructura, desarrollo económico, servicios públicos y otros aspectos afectados por la emergencia, con el fin de garantizar la recuperación integral de los municipios de Urabá.

La Gobernación de Antioquia mantiene así un seguimiento constante de la emergencia, combinando asistencia humanitaria inmediata, atención en salud, recuperación de servicios y planificación para la reconstrucción de los municipios más afectados, asegurando que los recursos y esfuerzos lleguen a quienes más los necesitan.