Resumen: La Procuraduría anunció seguimiento permanente a la Universidad Nacional tras la nulidad de la elección de Leopoldo Múnera. La entidad advierte riesgos disciplinarios y pide garantizar la transición hacia José Ismael Peña.

Procuraduría pone la lupa sobre la Universidad Nacional tras la anulación del rector Leopoldo Múnera

La Procuraduría anunció un seguimiento permanente a la Universidad Nacional de Colombia luego de que el Consejo de Estado declarara la nulidad de la elección de Leopoldo Múnera como rector.

Según el Ministerio Público, la medida busca garantizar una transición institucional ordenada, así como verificar que no se presenten nuevas irregularidades administrativas.

La Procuraduría reiteró que el objetivo es acompañar de manera técnica y preventiva todo el proceso posterior al fallo.

En un comunicado, la entidad explicó que el fallo dejó en evidencia que el Consejo Superior Universitario desbordó sus funciones, vulneró el debido proceso y desconoció los límites establecidos por el artículo 41 del CPACA.

«El fallo es categórico (…) La Procuraduría advierte que estos hechos constituyen un riesgo disciplinario real y verificable para quienes intervinieron en actuaciones sin competencia», señaló el Ministerio Público.

La vigilancia preventiva incluirá la revisión de las medidas que adopte la Universidad para corregir las irregularidades señaladas y evitar decisiones dilatorias.

Este control especial cobra relevancia luego de que la senadora Paloma Valencia pidiera a la Procuraduría garantizar el cumplimiento del fallo, alertando sobre la posibilidad de que el Consejo Superior intentara nombrar un rector interno para retrasar la transición.

En su carta, la congresista solicitó acciones urgentes para asegurar que Leopoldo Múnera entregue el mando sin obstáculos a José Ismael Peña, quien ya manifestó que ejercerá como rector en cuanto el fallo quede en firme. Tras la decisión del Consejo de Estado, la institución afronta un nuevo capítulo de reorganización y escrutinio público.

