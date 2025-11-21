Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Droga que iba de Cali a Pitalito jamás llegó: incautan 1.400 kilos de marihuana de las disidencias

Un significativo golpe a las finanzas de las disidencias de las Farc se concretó en el departamento del Huila. La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional incautó 1.400 kilos de marihuana en la vía Popayán – La Portada, en jurisdicción del municipio de Isnos.

El cargamento, que se evitó que distribuyera más de dos millones de dosis, pertenecía al Frente Dagoberto Ramos del GAO-r EMC, estructura criminal asociada a alias Iván Mordisco.

La incautación se logró gracias a la información suministrada por una fuente humana que alertó sobre un camión de servicio público que cubría la ruta Cali – Pitalito.

Durante la inspección, los uniformados hallaron el estupefaciente hábilmente oculto dentro de paneles adaptados para simular un cuarto frío en el vehículo.

En el operativo, la Policía también logró la captura del conductor del camión, quien fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

Este cargamento representa una afectación económica contundente al grupo criminal:

Valor en Colombia: Se estima entre 1.100 y 1.600 millones de pesos.

Se estima entre 1.100 y 1.600 millones de pesos. Valor en Mercado Internacional: Podría superar los 2.5 millones de dólares.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de no permitir que los corredores viales del Huila y el suroccidente colombiano sean utilizados como rutas del narcotráfico, y continuarán implementando controles estrictos para impedir el uso de vehículos de servicio público en actividades ilícitas.

