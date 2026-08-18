Resumen: El Personero Municipal de Girardota denunció públicamente las precarias condiciones de alojamiento de los jóvenes deportistas en las finales de los Juegos Intercolegiados, quienes fueron hallados durmiendo en los pisos de los baños y camerinos del Coliseo Metropolitano. A pesar de que el Inder Girardota afirmó en un comunicado que el hospedaje no era de su competencia, la Personería reveló el Convenio 542 de 2026 firmado con Indeportes Antioquia, mediante el cual la entidad municipal recibió más de $2.900 millones de pesos para la logística del evento, contemplando de forma explícita la obligación de garantizar un alojamiento digno. Frente a esto, el agente del Ministerio Público desestimó las justificaciones oficiales y la difusión de videos de los menores bailando, exigiendo soluciones inmediatas que garanticen el respeto a la dignidad humana de las delegaciones.

Personero de Girardota denuncia que a jóvenes que están en Intercolegiados los tienen durmiendo en baños

El Personero Municipal de Girardota, Luis Miguel Correa, encendió las alarmas tras evidenciar que varios deportistas juveniles que participan en las finales departamentales de los Juegos Intercolegiados fueron alojados en los pisos de los baños y camerinos del Coliseo Metropolitano de la localidad.

Durante una inspección nocturna a las instalaciones del Instituto de Deportes, Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre (Inder Girardota), el agente del Ministerio Público calificó la situación como una vulneración a la dignidad humana e hizo un llamado urgente para garantizar tratos dignos a los menores.

Incumplimiento contractual y millonarios recursos

El personero desmintió la versión difundida por la administración municipal e Inder Girardota a través de un comunicado público, en el cual sostenían que el hospedaje de las delegaciones no era su responsabilidad directiva ni financiera:

Convenio interadministrativo: La personería reveló el Convenio 542 de 2026 suscrito entre el Inder Girardota e Indeportes Antioquia, el cual asigna la ejecución y logística del evento al instituto municipal.

Presupuesto de ejecución: De acuerdo con el documento contractual, la entidad municipal recibe más de $2.900 millones de pesos para la operación integral y logística de las finales departamentales.

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Obligación expresa: El numeral 11 del convenio establece de forma explícita que es responsabilidad del ente ejecutor responder por el alojamiento en condiciones dignas de todas las delegaciones participantes, gestionando cupos en instituciones educativas o capacidad hotelera.

Rechazo a la respuesta institucional

La Personería también cuestionó la estrategia de comunicación de la administración local, que publicó videos de los jóvenes bailando para proyectar normalidad pese a estar durmiendo entre orinales y sanitarios. El personero enfatizó que la situación no requiere más comunicados oficiales ni justificativos en redes sociales, sino la reubicación inmediata de los deportistas en espacios que cumplan con los estándares básicos de salubridad y respeto.

Personero de Girardota denuncia que a jóvenes que están en Intercolegiados los tienen durmiendo en baños