¡Se calienta el caso! Llaman a juicio disciplinario a Nicolás Petro por millonario incremento patrimonial

La Procuraduría General de la Nación dio un paso determinante en el proceso disciplinario contra Nicolás Fernando Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro.

El órgano de control anunció la formulación de un pliego de cargos tras encontrar indicios de un presunto incremento injustificado en su patrimonio durante el tiempo en que se desempeñó como diputado del departamento del Atlántico.

La decisión se conoce en paralelo a la investigación penal que adelanta la Fiscalía por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Ambas indagaciones se centran en los movimientos financieros del exdiputado, que habrían mostrado inconsistencias con respecto a los ingresos reportados mientras ejercía funciones públicas.

De acuerdo con la Procuraduría, existen fundamentos suficientes para iniciar un juicio disciplinario en busca de establecer si Petro Burgos incurrió en una falta que comprometa la transparencia de su gestión como funcionario.

El documento emitido por la entidad señala de forma explícita que, en su condición de diputado, presentó un aumento patrimonial que no tendría justificación clara.

Los hallazgos incluyen un presunto incremento de más de 1.189 millones de pesos, dentro de los cuales se encuentra una suma de $400 millones que, según confesó el propio Petro, le fueron entregados por Gabriel Hilsaca, hijo del empresario Alfonso “El Turco” Hilsaca, supuestamente para apoyar la campaña presidencial de 2022.

Este pliego de cargos abre la puerta a sanciones administrativas o disciplinarias, que podrían impactar la trayectoria política del hijo del actual presidente.

