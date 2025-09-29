Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El EmpleoFest 2025 en Medellín se consolidó como una exitosa plataforma para la conexión laboral, ofreciendo más de 25.000 vacantes y 40.000 puestos de trabajo a miles de ciudadanos. Organizado por el Comité Universidad, Empresa, Estado (CUEE) y respaldado por la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad, este festival no solo presentó una impresionante oferta de más de 170 empresas, sino que también incluyó capacitaciones y acompañamiento profesional para fortalecer habilidades. La iniciativa estuvo dirigida a personas con experiencia, a quienes buscaban su primer empleo y a quienes deseaban un nuevo puesto, cumpliendo el propósito de las entidades organizadoras de ayudar a las personas a encontrar oportunidades reales que brinden estabilidad y mejoren su calidad de vida.

EmpleoFest 2025 en Medallo, un éxito: 25 mil ofertas de empleo en más de 170 empresas vinculadas

25 mil vacantes y más de 40.000 puestos de trabajo, fueron la impresionante oferta laboral puesta sobre la mesa para miles de habitantes de la ciudad de Medellín.

Empleo Fest 2025, se convirtió en la gran plataforma para conectar a los buscadores de empleo con empresas de la ciudad y el país.

El exitoso festival de empleo fue organizado por el Comité Universidad, Empresa, Estado, CUEE y fue respaldado por la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín.

A la iniciativa se sumaron una gran cantidad de instituciones educativas, públicas y privadas.

Esta versión del Festival de Empleo Fest estuvo dirigida a personas que ya tienen experiencia laboral, a quienes van tras su primer empleo y a los que buscan uno nuevo a pesar de estar laborando.

La jornada, de gran acogida en la ciudad, contó además con una serie de capacitaciones y el acompañamiento de profesionales ayudando a fortalecer en temas de habilidades técnicas, liderazgo y trabajo en equipo.

Empleo Fest 2025 se desarrolló este lunes 29 de septiembre, en el Gran Salón de Plaza Mayor.

Durante la jornada, María Fernanda Galeano, Secretaria de Desarrollo Económico de Medellín, explicó que “nuestro propósito es claro: que las personas encuentren un empleo”.

Adicionalmente, agregó que se trata de que las personas alcancen un empleo que les brinde estabilidad y que “mejore de manera significativa su calidad de vida”, indicó.

Por su parte, Alberto Hoyos, Líder Mesa de Talento CUEE y Presidente Compañá de Galletas Noel, dijo que «queremos que las personas encuentren oportunidades reales”.

Agregó que la idea es que “conecten con su propósito y que les permita transformar su calidad de vida y abrir caminos hacia un futuro mejor».

