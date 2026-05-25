Resumen: La Procuraduría abrió investigación contra Guillermo Jaramillo por presunta participación en política durante un evento oficial realizado en Coyaima, Tolima.

Procuraduría le puso la lupa al ministro de Salud por frase sobre elecciones en Tolima

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, por una presunta participación indebida en política durante un evento oficial realizado en el municipio de Coyaima, en el departamento del Tolima.

La decisión fue adoptada por la Sala Disciplinaria de Instrucción, que busca establecer si Guillermo Jaramillo vulneró las normas que restringen la participación política de funcionarios públicos durante actos institucionales.

De acuerdo con el organismo de control, los hechos investigados ocurrieron durante una reunión de la cartera de Salud con comunidades indígenas y representantes del sector en esa región del país. Allí, el ministro de Salud pronunció una frase que quedó registrada en video y que posteriormente generó polémica.

“Hasta el perro y el gato tiene que salir a votar el próximo 31 de mayo o si no nos va a llevar quien nos trajo”, expresó el funcionario durante su intervención ante los asistentes.

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Aunque en sus declaraciones Guillermo Jaramillo no mencionó directamente candidatos ni partidos políticos, la Procuraduría analiza el contexto del evento y la posible connotación electoral de sus palabras, teniendo en cuenta que se trataba de una actividad oficial del Ministerio de Salud.

Dentro de las pruebas ordenadas, la Procuraduría solicitó apoyo del laboratorio de informática forense para recopilar y preservar el video completo de la intervención del ministro.

Además, pidió al Ministerio de Salud entregar información relacionada con la agenda del evento, listado de asistentes, organizadores y soportes documentales de la actividad desarrollada en Coyaima.

La providencia también señala que contra la apertura de la investigación no procede recurso alguno y que Guillermo Jaramillo podrá rendir versión libre, verbal o escrita, dentro del proceso disciplinario.

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