Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Procuraduría formula cargos contra exgerente de la Imprenta Nacional, Andrés Chaves, por presuntas irregularidades en contrato de $6.000 millones para cédulas de extranjería.

Procuraduría formula pliego de cargos a exgerente de Imprenta Nacional por contrato de cédulas de extranjería

La Procuraduría General de la Nación anunció la formulación de pliego de cargos y la apertura de juicio disciplinario contra Andrés René Chaves Fernández, exgerente de la Imprenta Nacional de Colombia.

La decisión se tomó por presuntas irregularidades en un millonario contrato de más de $6 mil millones firmado con Migración Colombia para la impresión y suministro de las cédulas de extranjería.

El órgano de control determinó que la Imprenta Nacional no contaba con la capacidad técnica ni la infraestructura tecnológica adecuadas para cumplir con las exigencias de Migración Colombia.

Esta deficiencia provocó retrasos, incumplimientos y una subcontratación masiva que comprometió la correcta ejecución del contrato estatal.

Según la investigación de la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal, Chaves Fernández habría delegado la totalidad de las actividades esenciales del proyecto a las empresas Accesos Holográficos Sucursal Colombia y Urbano Express Logística y Mercadeo S.A.S., una acción que contravino el objeto principal del acuerdo.

Lea también: Toros del Valle ruge y lidera la Liga Profesional Colombiana de Baloncesto 2025-II

La Procuraduría enfatizó que el exgerente «no se aseguró de que la entidad a su cargo contara con la capacidad técnica e infraestructura tecnológica necesarias para producir las cédulas de extranjería en las condiciones exigidas».

Este actuar constituye una falta grave cometida con culpa gravísima, de acuerdo con el ente de control.

Es de resaltar que la Procuraduría ya había emitido advertencias preventivas sobre las inconsistencias detectadas en el proceso de contratación antes de que iniciara la ejecución.

La investigación disciplinaria se centró en evaluar si la Imprenta Nacional podía asumir directamente tareas como la impresión, personalización, insumos y entrega de los documentos, actividades que finalmente fueron delegadas en su totalidad.

Por otra parte, la Procuraduría decidió archivar la investigación a favor del exdirector de Migración Colombia, Carlos Fernando García, y otros dos exfuncionarios de la entidad, al no encontrar méritos suficientes para formularles cargos en este caso.

Más noticias de Colombia