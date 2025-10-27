Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • Toros del Valle ruge y lidera la Liga Profesional Colombiana de Baloncesto 2025-II

    • Toros del Valle ruge y lidera la Liga Profesional Colombiana de Baloncesto 2025-II

    Toros del Valle ruge y lidera la Liga Profesional Colombiana de Baloncesto 2025-II
    Toros del Valle lidera la Liga Colombiana de Baloncesto 2025-II tras vencer a Paisas, con gran actuación de Cristian Solís. Foto: cortesía DPB
    Compartir:
    • Toros del Valle ruge y lidera la Liga Profesional Colombiana de Baloncesto 2025-II

    Resumen: Toros del Valle se afianzó como líder de la Liga Profesional Colombiana de Baloncesto 2025-II al lograr una ajustada victoria de 83 a 78 contra el campeón vigente, Paisas, en un emocionante encuentro en Cali. Con este triunfo, el equipo de Toros suma su sexta victoria y lidera la tabla con 13 puntos en siete juegos, destacándose la actuación del colombiano Cristian Solís, quien consiguió un "doble-doble" con 10 puntos y 10 rebotes; mientras que Paisas se mantiene sexto. El torneo continúa en su primera fase de todos contra todos, y los partidos pueden seguirse en vivo a través del Facebook del Comité Olímpico Colombiano.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Las emociones continúan al rojo vivo en la Liga Profesional Colombiana de Baloncesto 2025-II.

    Toros del Valle se consolidó en la cima de la tabla de posiciones tras conseguir una importante victoria ante Paisas, en un emocionante duelo disputado en el Coliseo Evangelista Mora de Cali.

    El equipo local, Toros del Valle, se impuso con un marcador ajustado de 83 a 78 sobre el campeón de la primera liga del año, sumando así su sexta victoria en el certamen.

    Este triunfo les permite liderar la tabla con 13 puntos en siete partidos jugados, registrando solo una derrota hasta el momento.

    Una de las figuras clave en la victoria de Toros fue el colombiano Cristian Solís, quien brilló con un «doble-doble»: 10 puntos y 10 rebotes, además de una asistencia crucial para su equipo.

    Toros del Valle ruge y lidera la Liga Profesional Colombiana de Baloncesto 2025-II

    Paisas, a pesar de la derrota, se mantiene en la sexta posición con ocho puntos, producto de tres victorias en cinco partidos.

    Por su parte, Motilones del Norte cierra la tabla general, aunque es el equipo con menos encuentros disputados (cuatro).

    El rentado nacional se encuentra actualmente en la ronda eliminatoria (primera fase), donde los equipos se enfrentan en un formato de todos contra todos, a una sola vuelta, midiéndose dos veces con cada rival.

    Los aficionados pueden seguir toda la emoción de la Liga Profesional Colombiana de Baloncesto 2025-II en vivo a través del Facebook del Comité Olímpico Colombiano.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    ¡Duelo de infarto en Marruecos! Colombia se enfrentará a la poderosa e invicta Japón en octavos del Mundial Sub-17

    ¡David Alonso vuelve a brillar en Malasia! Segundo podio consecutivo en Moto2

    ¡A octavos de final! Selección Colombia femenina sub-17 sueña en Marruecos 2025 tras vencer a Corea del Sur

    Medellín vive el «Clásico Más Largo de la Historia»: Fiesta ininterrumpida de fútbol y convivencia

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Qué partidazo! El poderoso se quedó con la pelota y Nacional con la victoria, en un vibrante clásico paisa

    ¡Qué partidazo! El poderoso se quedó con la pelota y Nacional con la victoria, en un vibrante clásico paisa

    ¡Con Jarlan Barrera y Aguerre! Nómina titular del DIM de Alejandro Restrepo para el Clásico Paisa

    ¡Con Jarlan Barrera y Aguerre! Nómina titular del DIM de Alejandro Restrepo para el Clásico Paisa

    ¡Con Alfredo Morelos y Ospina! El Once de Atlético Nacional de Diego Arias para el Clásico Paisa

    ¡Con Alfredo Morelos y Ospina! El Once de Atlético Nacional de Diego Arias para el Clásico Paisa

    ¡Medellín quiere el liderato! Convocados «poderosos» para el Clásico Paisa que cierra la jornada 17

    ¡Medellín quiere el liderato! Convocados «poderosos» para el Clásico Paisa que cierra la jornada 17

    Nacional saca sus estrellas para el Clásico Paisa: Los convocados del verde para mejorar posiciones en la tabla

    Nacional saca sus estrellas para el Clásico Paisa: Los convocados del verde para mejorar posiciones en la tabla


    [grupos] [fixture items="7"]