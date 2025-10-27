Las emociones continúan al rojo vivo en la Liga Profesional Colombiana de Baloncesto 2025-II.

Toros del Valle se consolidó en la cima de la tabla de posiciones tras conseguir una importante victoria ante Paisas, en un emocionante duelo disputado en el Coliseo Evangelista Mora de Cali.

El equipo local, Toros del Valle, se impuso con un marcador ajustado de 83 a 78 sobre el campeón de la primera liga del año, sumando así su sexta victoria en el certamen.

Este triunfo les permite liderar la tabla con 13 puntos en siete partidos jugados, registrando solo una derrota hasta el momento.

Una de las figuras clave en la victoria de Toros fue el colombiano Cristian Solís, quien brilló con un «doble-doble»: 10 puntos y 10 rebotes, además de una asistencia crucial para su equipo.

Toros del Valle ruge y lidera la Liga Profesional Colombiana de Baloncesto 2025-II

Paisas, a pesar de la derrota, se mantiene en la sexta posición con ocho puntos, producto de tres victorias en cinco partidos.

Por su parte, Motilones del Norte cierra la tabla general, aunque es el equipo con menos encuentros disputados (cuatro).

El rentado nacional se encuentra actualmente en la ronda eliminatoria (primera fase), donde los equipos se enfrentan en un formato de todos contra todos, a una sola vuelta, midiéndose dos veces con cada rival.

Los aficionados pueden seguir toda la emoción de la Liga Profesional Colombiana de Baloncesto 2025-II en vivo a través del Facebook del Comité Olímpico Colombiano.

Más noticias de Deporte