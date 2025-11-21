Procuraduría formula cargos contra dos exalcaldes de Antioquia por omitir declaración de renta

Resumen: Procuraduría formula cargos a los exalcaldes de Ituango y Angostura por presunta omisión en la declaración de bienes y rentas en el SIGEP. Investigan faltas graves.

La Procuraduría General de la Nación abrió un proceso disciplinario y formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Ituango, Edwin Mauricio Mira, por presuntamente no presentar ni publicar su declaración de bienes y rentas ante el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) entre los años 2020 y 2023.

La omisión, según el órgano de control, constituye una obligación legal para cualquier servidor público en ejercicio, por lo que se calificó inicialmente como una falta grave cometida a título de dolo.

La decisión fue adoptada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Yarumal, que adelanta la investigación para determinar las razones por las cuales Edwin habría incumplido con un proceso administrativo básico que garantiza la transparencia en el ejercicio público.

Sin embargo, el exalcalde de Ituango no es el único bajo la lupa del Ministerio Público. La Procuraduría también formuló cargos contra el exalcalde de Angostura, Gregorio de Jesús Gutiérrez, quien igualmente habría omitido la publicación y divulgación de su declaración de bienes y rentas durante su periodo de gestión.

De acuerdo con la información revelada por las autoridades disciplinarias, Gutiérrez presuntamente no ingresó los datos requeridos al SIGEP, lo que configura otra posible violación a la normatividad de transparencia y control interno.

La Procuraduría Provincial de Yarumal adelanta las diligencias necesarias para establecer si la omisión se debió a negligencia administrativa o a un incumplimiento consciente de la ley.

Ambos procesos avanzan en etapa probatoria, mientras los exacaldes tendrán la oportunidad de presentar sus descargos y aportar pruebas que justifiquen o aclaren su actuación durante los años investigados.

