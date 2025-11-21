Resumen: La Alcaldía de Bello invirtió $900 millones de pesos para fortalecer su sistema de seguridad, realizando mantenimiento y adecuación de la red de videovigilancia existente, y la instalación de 4 nuevas cámaras LPR (en La Seca y Solla) en convenio con el Área Metropolitana. La inversión permitió la recuperación de 6.5 kilómetros de fibra óptica y aumentó el total de cámaras del municipio a 195, mejorando la estabilidad del control y monitoreo policial.

Bello le metió la ficha a la seguridad y realizó millonaria inversión para ponerle más cámaras a la ciudad

Una importante inversión en materia de seguridad realizó la Alcaldía de Bello con el mantenimiento preventivo, correctivo e instalación de cámaras de vigilancia en varios sectores de la ciudad, con lo cual se fortalecen las estrategias de seguridad y convivencia ciudadana.

De manera inicial se realizaron labores de adecuación al sistema existente, con una inversión de 300 millones de pesos, representando un avance sustancial en la recuperación del sistema de videovigilancia municipal con visualización estable desde el Centro de Monitoreo (CCM) ubicado en la Estación de Policía de Bello.

Adicional al mantenimiento de la red de cámaras de seguridad, desde la Alcaldía de Bello se realizó una gestión ante el Área Metropolitana del Valle de Aburrá para la instalación de 4 nuevas cámaras LPR por un valor de 600 millones de pesos. Estas cámaras fueron instaladas en la Vía La Seca y en el sector de Solla, y hacen parte del Proyecto de Seguridad Integral Metropolitano.

La inversión total fue de 900 millones de pesos, entre las adecuaciones y los nuevos elementos de videovigilancia. Hoy Bello cuenta con 195 Cámaras entre PTZ, Fijas y LPR.

El mantenimiento de las cámaras existentes consistió en la restauración de 6.5 kilómetros de fibra óptica, incluyendo empalmes, limpieza de nodos y corrección de tramos contaminados; también el reemplazo de 8 muflas de empalme para garantizar continuidad y estabilidad del enlace óptico, y la reparación de una NVR que presentaba falla crítica en 4 discos duros de 4 TB, restableciendo la grabación.

Parte de los trabajos se enfocaron en la actualización de credenciales y reconfiguración de accesos de todos los operadores del sistema, al igual que la revisión de servidores, fuentes de poder y estaciones de operación en el Centro de Monitoreo.

Gracias a esta intervención, el sistema de cámaras presenta mejoras verificables en estabilidad y disponibilidad. Adicional, las reparaciones de fibra óptica han permitido recuperar cámaras que no emitían señal, y ahora, se tiene una visión real en los puntos estratégicos en los que están ubicadas, permitiendo así, que la Policía Nacional pueda llevar un control y monitoreo del orden público en la ciudad.

